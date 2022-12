Des réponses à trois questions fréquentes sur l’endettement

Les consommateurs se posent beaucoup de questions sur l’endettement et la saine gestion de leurs finances personnelles.

En voici trois qui reviennent fréquemment.

1. Combien d’argent puis-je économiser avec une consolidation de dettes ?

Annie possède quatre cartes de crédit, dont le solde total est de près de 7500 $. Peut-elle économiser en consolidant ses dettes ?

Réponse : Une consolidation de dettes consiste à obtenir un prêt de son institution financière afin de regrouper toutes ou partie des dettes. « Elles seront ensuite remboursées avec un prêt unique et Annie n’aura plus qu’un seul paiement mensuel à effectuer sur une période maximale de cinq ans, ce qui sera plus facile à gérer », explique Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin & Associés.

Le taux d’intérêt accordé varie généralement de 12 à 14 %. Il faut donc réserver la consolidation aux dettes dont le taux est plus élevé, les cartes de crédit par exemple.

Pierre Fortin fait le calcul suivant : si Annie continue à effectuer le paiement minimum sur ses quatre cartes à 20 % d’intérêt, il lui faudra 15 ans pour liquider les soldes, en plus de payer 6575 $ en frais d’intérêt.

Avec un prêt de consolidation, elle économisera plus de 4000 $ en intérêts, car ils ne s’élèveront qu’à 2500 $ sur cinq ans. Une fois les cartes remboursées, Annie devrait en profiter pour en annuler deux ou trois, ce qui sera bénéfique à son dossier de crédit.

2. Comment savoir si j’ai trop de dettes ?

Jacques se demande comment savoir s’il est à risque de rencontrer des difficultés financières.

Réponse : Jacques doit commencer par faire son autodiagnostic par le biais de deux tests rapides. Premièrement, en additionnant les paiements mensuels sur ses cartes et marges de crédit et ses prêts (excluant le prêt auto), le total ne devrait pas excéder 15 % de son revenu après impôt.

Deuxième test : le ratio d’endettement (jeanfortin.com/ratio), qui mesure les frais d’habitation et les paiements sur les dettes non hypothécaires et leur poids par rapport aux revenus bruts. C’est la mesure clé utilisée par les institutions financières pour mesurer le niveau d’endettement.

« Si ces dépenses représentent plus de 40 % du revenu brut, la situation est problématique. Dans le cas de Jacques, il atteint 36 %. C’est bien, mais il devra refaire l’exercice dans six mois afin de s’assurer que la tendance n’est pas à la hausse », indique Pierre Fortin.

Il prévient toutefois que cet outil n’est pas parfait, car il ne tient pas compte du nombre de personnes à charge dans le foyer ni des habitudes de consommation.

« Un célibataire avec un ratio de 41 % pourrait avoir moins de difficulté à boucler son budget qu’un père de deux enfants avec un ratio de 36 % », dit-il.

3. Comment connaître ma cote de crédit ?

Caroline veut savoir quelle est sa cote de crédit, mais ne sait pas où la trouver. De plus, comment peut-elle conserver un bon pointage ?

Réponse : Il est possible d’obtenir sa cote de crédit et son dossier de crédit auprès des deux agences de crédit Equifax (consumer.equifax.ca/fr/personnel/produits/score-et-dossier-de-credit/) et TransUnion (transunion.ca/fr/product/version-consommateur). Cette démarche est gratuite, inutile donc d’avoir recours à des services payants, y compris auprès de ces agences.

« Le dossier de crédit renferme une foule de renseignements incluant nos habitudes de remboursement pour chaque dette depuis les six dernières années, le taux d’utilisation de la carte de crédit, le nombre d’interrogations de crédit durant les trois dernières années, la liste des personnes l’ayant consulté et les trois derniers emplois occupés », détaille Pierre Fortin.

Le pointage est en quelque sorte la « moyenne générale », comme dans un bulletin scolaire.

Ce pointage est compris entre 300 (le pire) et 900 (le meilleur). Le minimum requis pour être admissible à un prêt régulier est d’environ 670 selon le type de crédit convoité. Celui de Caroline est de 720, dans la fourchette de bon à très bon.

« Les deux principaux facteurs qui influencent un pointage sont les habitudes de remboursement (35 %) et le pourcentage d’utilisation des marges et cartes de crédit (30 %) », indique Pierre Fortin.

Le dossier de Caroline indiquait un solde de 3200 $ sur sa marge dont la limite est de 5000 $, et de 1800 $ sur sa carte dont la limite est de 3000 $. Son taux d’utilisation est donc de 62 % (5000 $ sur un total de 8000 $). Bien que cela puisse paraître paradoxal, Caroline aurait intérêt à augmenter sa limite de crédit, sans l’utiliser, ce qui améliorera son pointage.