Fondation Jeunes en Tête: un bal pour soutenir la santé mentale

Le 11e Bal du maire de la Fondation Jeunes en Tête, vendredi soir, au Fairmont Le Château Frontenac, a permis de constater que si la pandémie s’estompe lentement, la santé mentale de plusieurs jeunes en subit encore les contrecoups.

Sous la présidence d’honneur de Nancy Avoine (EY) et Geneviève Fortier (Promutuel Assurance), cette soirée sert notamment à prévenir la détresse psychologique chez les adolescents de la Capitale-Nationale et de l’Est du Québec.

Parrainée par le maire Bruno Marchand, cette grande activité mondaine affichait « complet », avec 600 convives venus soutenir la cause. La Ville de Québec a d’ailleurs annoncé qu’elle renouvelait son partenariat pour trois ans afin de soutenir les jeunes.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Sous la thématique La Forêt enchantée, l’événement a connu un autre succès éclatant en amassant la somme de 650 000 $.

En décembre 2021, l’événement avait amassé un montant record de 605 000 $ à peine quelques jours avant que de nouvelles restrictions sanitaires ne perturbent à nouveau la période des Fêtes.

« Il faut faire de la prévention dans les écoles et intervenir auprès des groupes communautaires afin de faire en sorte qu’aucun jeune ne passe à travers le filet. Au sortir de la pandémie, les jeunes ont besoin de nous. Nous avons une réponse extraordinaire », a expliqué Bruno Marchand, chaussé d’espadrilles d’un blanc immaculé.

Une cause importante

Après le départ de Régis Labeaume, le maire Marchand a accepté avec plaisir de perpétuer cette activité caritative plus que nécessaire selon lui.

« Même si la pandémie semble derrière nous, il y a des gens qui rament encore. Ces jeunes-là, on veut bâtir le Québec avec eux, mais ça suppose de prendre soin de leur santé mentale. »

Au cours de la soirée, un jeune adulte âgé de 19 ans a témoigné de son passage au sein de 18 familles d’accueil.

Sa résilience et son courage ne font aucun doute. Sa force de caractère non plus. Selon la Fondation, 70 % des jeunes ne parlent pas de leur santé mentale par peur d’être jugés.

« En 2022, les jeunes ne veulent pas paraître faibles. Souvent, être vulnérable, c’est la plus belle chose à faire parce qu’on s’aide soi-même. Il y a des ressources et c’est important d’aller chercher de l’aide. J’en suis la preuve sans prétention. J’ai un condo et un emploi. C’est possible de s’en sortir », a expliqué fièrement Thomas Lebel.

Des besoins grandissants

« Thomas, on aurait pu l’échapper, mais il a réussi. Il faut rappeler également que les besoins sont encore plus grands maintenant. Les ressources sont plus dispendieuses et chaque dollar est plus important. On fait moins avec le même montant, alors il en faut un peu plus », a confié Stéphane Bellavance, porte-parole et animateur de cette soirée depuis plusieurs années.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

À ce jour, le Bal du maire et la Fondation Jeunes en Tête ont pu aider plus de 40 000 adolescents en investissant plus de 4,5 M$ dans différents programmes.

Encore une fois, la présence des gens d’affaires dans la salle de bal vendredi soir fera la différence pour plusieurs autres.

►Depuis près de 25 ans, la Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec, notamment en donnant des ateliers de sensibilisation dans les écoles secondaires.