Jacques Villeneuve vise un volant à temps plein

Le mot retraite n’est toujours pas dans le vocabulaire de Jacques Villeneuve qui n’exclut pas une participation au Championnat du monde d’endurance l’an prochain.

Le vétéran pilote de 51 ans a accepté une invitation pour aller tester une voiture Hypercar de l’écurie Vanwall en prévision de la nouvelle saison qui doit s’amorcer en mars à la piste de Sebring, en Floride.

Le champion du monde de Formule 1 en 1997 s’est ainsi déplacé mercredi au circuit de Barcelone, dans le cadre d’une séance d’essais privés à laquelle étaient conviés trois autres pilotes, soit Esteban Guerrieri, Tom Dillmann et Joao Paulo de Oliveira.

Villeneuve a bouclé une trentaine de tours du tracé espagnol et s’est dit particulièrement enchanté de son expérience.

« C’est une vraie voiture de course, très performante, même si on a été limité, tous les quatre, à se familiariser avec son comportement sans vraiment pousser la note. Mais j’avoue que je me suis bien amusé », a indiqué Villeneuve au Journal.

« J’ai accepté cette invitation pour plusieurs raisons, a-t-il renchéri. D’abord, le Championnat du monde d’endurance est une série qui m’intéresse. Puis, le circuit de Barcelone est un endroit que je connais bien et, enfin, j’ai pu renouer avec l’ingénieur de l’équipe, Jacky Eeckelaert, avec qui j’ai travaillé quand j’ai couru avec l’écurie BAR en F1. »

Au bout du fil, Villeneuve s’est néanmoins montré réaliste pour la suite des choses.

« J’ai fait savoir à l’équipe que j’étais intéressé à courir en Endurance l’an prochain et pas seulement aux 24 Heures du Mans. Moi, je vise un volant à temps plein, mais rien n’est assuré. »

« Une nouvelle séance d’essais n’est pas prévue à court terme, même si le propriétaire de l’équipe, Colin Kolles, s’est montré enthousiaste et chaleureux à mon égard. »

Il appert que l’écurie Vanwall, qui doit recevoir le feu vert des autorités du Championnat pour obtenir le certificat d’homologation, a déjà confirmé ses intentions de recruter Guerrieri et Dillmann pour sa voiture principale. Un deuxième bolide pourrait être alors proposé à Villeneuve et à de Oliveira si l’équipe réussit à trouver les commanditaires et les fonds nécessaires.

À défaut d’une seconde voiture, Villeneuve pourrait être appelé à rejoindre, tout au moins, les deux pilotes désignés pour courir au Mans.

Un podium en 2008

Le Championnat du monde d’endurance (WEC) comportera sept étapes dont la plus prestigieuse, les 24 Heures du Mans, sera disputée les 10 et 11 juin.

« C’est certain que j’aimerais courir à nouveau au Mans, mais pour m’y préparer efficacement, il serait souhaitable de participer à toutes les épreuves du championnat », de renchérir Villeneuve.

Le Québécois compte deux présences aux 24 Heures du Mans, toutes deux au volant d’une Peugeot. Si son équipage a été contraint à l’abandon en 2007, Villeneuve a accédé à la deuxième marche du podium l’année suivante aux côtés de ses partenaires, le Français Nicolas Minassian et l’Espagnol Marc Gené.

Ces trois hommes avaient remporté une autre épreuve d’endurance, les 1000 km de Spa-Francorchamps, un mois plus tôt.

À Trois-Rivières en janvier ?

Du reste, les organisateurs du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) souhaitent convaincre Villeneuve de participer au premier Rallycross hivernal, regroupant des voitures électriques, qui aura lieu les 20 et 21 janvier sur un circuit glacé aménagé à l’Hippodrome.

D’autres grosses pointures, dont Chase Elliott (champion NASCAR) et Jenson Button (titré en F1 en 2009), pourraient également faire partie de la liste des inscrits, quoique leur présence n’a pas été encore confirmée.

« J’ai eu des discussions avec le GP3R, mais encore là, il est beaucoup trop tôt pour annoncer quoi que ce soit », a conclu Villeneuve.