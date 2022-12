La fine bûche gourmande sans sucre raffiné ajouté !

Une bûche gourmande sans sucre raffiné ajouté ? C’est bien ça. Ne faites pas la fine bouche, même avec des résolutions santé, les traditions seront respectées. Mais oui, moi, je crois qu’on peut toujours se régaler avec des options plus saines. Ce n’est pas pour rien que je fais la guerre au sucre raffiné en sucrant tout à la purée de dattes. Ici, je vous propose ma bûche à la framboise et chocolat... sans sucre ajouté. Je crois en la joie de mieux manger et le plaisir d’avoir de l’énergie en quantité. Me croyez-vous si je vous dis que tout le monde vous demandera la recette ?

Quantité : 6 à 8 portions | Cuisson : environ 15 minutes

INGRÉDIENTS

La Fine bûche

3/4 tasse de purée de dattes

1 tasse de boisson végétale ou lait

2 œufs

1/4 tasse d’huile végétale (facultatif)

1 c. à soupe de poudre à pâte

1 1⁄2 c. à soupe d’extrait d’amande ou de vanille

Une pincée de sel

2 c. à soupe de graines de chia entières ou de noix de coco non sucrée

1 1⁄2 tasse de farine de blé ou mélange sans gluten

1/4 tasse d’amandes moulues ou de flocons d’avoine à cuisson rapide

Le Stauffe aux framboises

1/3 tasse de purée de dattes

4 tasses de framboises surgelées (tout un sac)

2 c. à soupe de jus de citron

3 c. à soupe de graines de chia (facultatif)

1 sachet de gélatine sèche ou d’agar-agar

Le Crémage au chocolat sans sucre ajouté

3/4 tasse de purée de dattes

1/3 tasse de cacao

3 c. à soupe de crème laitière ou végétale (10 %, 15 % au choix)

TECHNIQUE

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Mettre une feuille de papier parchemin ou sur la plaque à biscuits (38 cm x 25 cm) sinon tout va coller. Dans un bol, bien mélanger la purée de dattes, la boisson végétale (ou le lait), les œufs et l’huile végétale. Incorporer les ingrédients suivants : poudre à pâte, extrait d’amande (ou de vanille) les graines de chia (ou la noix de coco). Observer la légère émulsion et bien mélanger. Ajouter la farine et les amandes moulues (ou les flocons d’avoine). Déposer la pâte sur la plaque et bien l’étendre. Cuire au four environ 15 minutes à 350 °F. Laisser refroidir légèrement. Humidifier un linge propre et l’étendre sur la surface de travail. Prendre le gâteau et le déposer sur le linge humide, face contre le linge. Enlever le papier. Rouler le bord du linge humide pour finalement enrouler doucement le gâteau dans le linge. Laisser reposer. Pendant ce temps, profitez-en pour préparer la recette de Stauffe aux framboises et le crémage au chocolat sans sucre ajouté.

Le Stauffe aux framboises

Dans une casserole, mettre tous les ingrédients sauf la gélatine. Laisser mijoter à feu moyen, en remuant de temps en temps, environ 10 minutes. Ajouter la gélatine et bien mélanger. Verser dans un pot et réfrigérer environ 10 minutes.

Le Crémage au chocolat sans sucre ajouté

On mélange tous les ingrédients ensemble. C’est tout !

14. Revenons à notre bûche : une fois la future bûche légèrement refroidie, dérouler doucement et étendre une généreuse quantité de Stauffe aux framboises.

15. Rouler de nouveau... recouvrir la bûche du crémage au chocolat.

16. Si désiré, amusez-vous à la décorer.

17. Pour un aspect encore plus gourmand, ajouter des pépites de Skor aux extrémités (comme sur la photo).

18. Oui, elle se congèle.

19. Au moment de la déguster, trancher en belles tranches. Quel délice !