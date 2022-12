La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 2 décembre 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Double Album - NOFX ***1/2

Dernier tour de piste pour les pionniers du punk californien. Avant d’ainsi rejoindre le panthéon des légendes retraitées du punk, NOFX n’a sans doute pas voulu déboussoler ses nombreux fans finis. Tout sur Double Album reste dans le ton NOFX. Dans sa structure dès son attaque, ses hooks. Et surtout dans les paroles pleines de références aux joyeux compères des belles années. Alcopollack évoque entre autres les Bad Religion, The Offspring, Rancid, Pennywise, Green Day. Don’t Count on Me frôle la parodie du groupe toutes périodes confondues et ce, même avec sa finale reggae sortie de nulle part. Fat Mike abonde dans l’auto-dérision avec Punk rock clichés, My Favorite Enemy. Cette façon de se dénigrer avec le sourire amène une certaine introspection bienvenue dans Day 6, où le chanteur-bassiste aborde ses problèmes de consommation. Musicalement, les riffs et les mélodies ne sont pas toujours très inspirés. Ça manque de bons flashs. Toutefois, Fat Mike et consorts maîtrisent encore à merveille l’accélération des tempos des plus efficaces. Et on est bien servis de ce côté. Comment les adeptes de la troupe pourraient être déçus d’une telle offrande en guise d’aurevoir? (Stéphane Plante)

Premonition - White Lung ****

Tout comme NOFX, le trio de Vancouver nous dit adieu avec un dernier album. Premonition s’avère juste assez noisy sous l’assaut solide d’un punk sans répit (écoutez Girl) loin des formules d’usage. La sensibilité vocale de Mish Barber-Way s’incruste avec finesse dans ce capharnaüm de superpositions de guitares distorsionnées avec quelques effets de chorus ici et là pour rendre le tout bien digeste. La finale de If You’re Gone nous hypnotise. Malgré la force de frappe, la production reste assez léchée sans trahir l’esprit. (Stéphane Plante)

Choosing - Sophie Jamieson ***

On le devine dès le premier coup d'œil aux titres qui forment Choosing... Il n’y en aura pas de facile sur ce premier album folk-rock, cheminement d’un rapport trouble à l’alcool vers l’amour de soi. Vulnérable, Jamieson nous entraîne dans ses plus grandes noirceurs en privilégiant le thème de l’eau, entre l’idée de se laisser couler ou de se débattre pour sortir la tête des vagues. Tout ça s’appuie sur une guitare parfois lourde (Addition), presque désespérée, tout en laissant poindre l’espoir grâce à un piano presque joyeux (Sink). Mention spéciale à la poignante Violence, qu’on découvre entre quelques longueurs. (Mélissa Pelletier)

I Lie To You - Micah P. Hinson ***

Sur ce nouvel effort, le chanteur americana a définitivement l’air d’avoir plus de 41 années derrière la cravate. C’est un Hinson au ton fatigué qui nous présente ses réminiscences sur son enfance, ses amours, et sa vie bref, sans jamais avoir peur d’un petit côté kitsch sur piano, cordes... Celui dont la voix profonde peut rappeler Leonard Cohen - et qui a d’ailleurs déjà repris la pièce Suzanne - n’hésite pas à foncer droit dans la mélancolie avec des pièces comme People, dont l’écriture simpliste, si elle frôle le bâclé, en devient presque philosophique. (Mélissa Pelletier)

Avions - Avions ****

Drôle de surprise que ce combo français ayant adopté la langue d’outre-Manche sur son album éponyme. Avions emprunte avec brio aux Pixies, Guided By Voices, Weezer et tellement d’autres. Bref, le meilleur de l’indie rock des années 90 comme si vous y étiez. Avec un peu de shoegaze dans Turn. Le tempo ralentit un tantinet avec Web Grenade, peut-être la moins efficace du lot. Ces garçons ont toutes les qualités de leur âge tendre: cabotins, juvéniles et mélodiques. (Stéphane Plante)

