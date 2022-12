Les 30 meilleurs spiritueux à siroter durant les Fêtes (ou à essayer dans un cocktail)

Cocktails, shaker et paillettes. Les Méchants Raisins ont dégusté une centaine de spiritueux dans les dernières semaines et vous proposent leurs coups de cœur, à l’approche de la saison des partys de bureau et des grandes réunions de famille. La liste est longue et très diversifiée. Peu importe vos goûts, parions que vous y trouverez de quoi vous faire plaisir.

Buvez moins, buvez mieux.