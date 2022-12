Les accessoires festifs pour une table des Fêtes réussie

À l’image d’un majestueux sapin décoré, emblème de la période des Fêtes qui approche, faites en sorte que votre table soit tirée à quatre... aiguilles, au moment d’accueillir les convives.

Manger avec les yeux

Photo tirée de linenchest.com

L’assiette de présentation habille la table lorsque le repas n’est pas encore servi, puis met en valeur les plats qui défileront devant chaque convive. Prévoyez une telle assiette bordée de sapins à chaque place assise, pour y déposer les délicieux mets au menu. Elle est proposée en trois couleurs : blanc antique, doré et argent.

linenchest.com > 4,95 $

Un service thématique

Photo tirée de stokesstores.com

Multipliez les plateaux aux couleurs de Noël pour ajouter une touche festive à votre festin. Fabriqué en porcelaine, ce plateau ovale de la collection Nuit de Noël est orné d’un délicat motif de sapins et de flocons de neige dans des tons de blanc et d’argent. Il rendra très alléchants vos hors-d’œuvre et petits desserts.

stokesstores.com > 11,99 $

Verres scintillants

Photo tirée de rosebonbon.ca

Lors des grandes occasions, on prend le temps de bien choisir les verres que nous lèverons bien haut, puis de les polir pour qu’ils resplendissent sur la table. Ce verre à vin sans tige Allover Trees, illustré d’arbres à feuilles persistantes, conjugue fantaisie et élégance à la perfection, pour tous les types de célébrations.

rosebonbon.ca > 12 $

Le secret est dans les détails

Photo tirée de simons.ca

La beauté de la grande tablée des Fêtes réside dans tous ses petits détails, dont les anneaux à serviette choisis pour l’occasion. Ces sapins argentés surdimensionnés travaillés dans un esprit nordique moderne brilleront en apportant la touche finale à la décoration de votre table.

simons.ca > 28 $ l’ensemble de 4

Nappe enveloppante

Photo tirée de simons.ca

La nappe de Noël, celle que plusieurs s’amusent à renouveler chaque année, donne le ton au décor de la salle à manger et crée une ambiance enveloppante autour de la table. Sur ce modèle en coton tissé d’une teinte grise chaude et élégante, des sapins argentés et dorés étincellent. Accentuée de touches de rouge vif, cette nappe plongera les convives dans la magie des Fêtes.

simons.ca > À partir de 30 $