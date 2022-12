Les adresses du Cuisinomane: les meilleurs restaurants de la province

À l’approche de la fin d’année, il est tout à fait normal de penser à se faire plaisir en allant vivre une expérience gastronomique mémorable dans l’un des meilleurs restaurants de la province. Ambiance posée, décor soigné, service qui anticipe tous nos besoins et plats qui feront virevolter vos papilles.

C’est le temps de (re)sortir votre beau pantalon, direction menu dégustation et fine gastronomie !

Kebec Club Privé

Photo fournie par le Cuisinomane

Une soirée au Kebec Club est un moment privilégié dans l’univers des chefs.fes propriétaires Cassandre Osterroth et Pierre-Olivier Pelletier, ce dernier récemment couronné meilleur jeune chef au Canada lors de la compétition San Pellegrino Young Chef Academy. Après être accueilli par un mot de bienvenue, un cocktail et quelques bouchées dans la section lounge, on est invité à passer à la table commune qui peut accueillir jusqu’à 12 convives. S’en suit une valse sans faux pas où la créativité des plats rime parfois avec audace, mais toujours avec intelligence et une justesse d’exécution. L’expérience se termine avec un chariot de digestifs québécois à faire rougir notre placard.

► kebecclubprive.ca

► 767 rue Saint-Joseph Est, Québec

Le Mousso

Photo fournie par le Cuisinomane

Le Mousso, du chef Antonin Mousseau-Rivard, n’offre pas une expérience gastronomique nappe blanche unidirectionnelle où le choix de plats est réservé aux clients. Ce dernier a toujours su briser les conventions en amenant le client doucement hors de sa zone de confort, en les surprenant avec des plats parfois à première vue simples, mais qui cachent une quantité de travail surprenante et un savoir-faire exceptionnel. Un enchaînement d’une dizaine de tableaux dans la plus belle harmonie, ponctué à la fois d’étonnement et d’émerveillement.

► lemousso.com

► 1025 rue Ontario Est, Montréal

Bouillon Bilk

Photo fournie par le Cuisinomane

Pour une chic soirée dont vous aurez la certitude que tout se déroulera selon les règles de l’art – allant du service 5 étoiles jusqu’aux plats parfaitement exécutés –, le Bouillon Bilk est toujours un choix certain. Tant qu’à avoir fait le déplacement, on laisse la cuisine nous prendre en charge avec le menu dégustation 5 ou 8 services et, pourquoi pas, le sommelier aussi avec l’accord vins ! Le menu, qui évolue constamment avec les saisons, laisse une belle place aux ingrédients nobles, ainsi qu’à plusieurs producteurs locaux.

► bouillonbilk.com

► 1595 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Laurie Raphaël

Photo fournie par le Cuisinomane

Ouvert en 1991 par le chef de renom Daniel Vézina et baptisé en l’honneur de ses deux enfants (Laurie-Alex et Raphaël), le restaurant Laurie Raphaël est une histoire de famille des plus louables. Cet établissement a su traverser le temps avec brio – notamment avec une passation complète du restaurant aux enfants en 2016 –, en évoluant constamment selon les mêmes convictions : faire briller le terroir québécois en travaillant conjointement avec de nombreux petits artisans et producteurs locaux. La rigueur et le talent du jeune chef Raphaël Vézina se font sentir à travers un spectaculaire menu dégustation, où la succession de nombreuses techniques maîtrisées ne fait que confirmer la récente obtention de la mention 5 Diamants CAA.

► laurieraphael.com

► 17 rue Dalhousie, Québec

La Tanière3

Photo fournie par Simon Ferlan

Le chef Frédéric Laplante du groupe La Tanière (Orygine, La Légende, La Tanière3) a toujours eu la fibre avant-gardiste. Certains se souviennent peut-être de La Tanière à Saint-Augustin et son menu dégustation comptant une vingtaine de services – du jamais vu à l’époque au Québec. Quelques années plus tard, il ouvrira, cette fois-ci supporté par une équipe du tonnerre, La Tanière3, toujours dans l’optique d’offrir une expérience gastronomique multisensorielle unique. Trois univers en une soirée, tous cadencés par un service hors pair, ainsi que des surprises gustatives qui surprendront non seulement nos papilles, mais qui feront ouvrir nos yeux sur la richesse du terroir québécois.

► taniere3.com

► 36 rue Saint-Pierre, Québec

Okeya Kyujiro

Photo fournie par le Cuisinomane

Le restaurant Okeya Kyujiro est sans contredit l’un des meilleurs restaurants japonais de la Belle Province. Cette table gastronomique est la seule à proposer une expérience omakase théâtrale, comme si vous étiez au Japon. Ce voyage multisensoriel est également une invitation à découvrir une parcelle de la culture japonaise avec vaisselles, ustensiles, accessoires et éléments de décors authentiques. Vous serez aussi témoin de quelques cérémonies traditionnelles, de la préparation du riz en début de service jusqu’au service du thé à la toute fin. Une expérience unique à vivre.

► okeya.ca

► 1227 rue de la Montagne, Montréal

Le Hatley

Photo fournie par le Cuisinomane

Le restaurant de l’établissement Relais & Châteaux le Manoir Hovey est une destination incontournable des Cantons-de-l’Est. Avec sa brigade, le chef Alexandre Vachon sublime les ingrédients de la région en les travaillant minutieusement, adroitement, et en les dressant de manière artistique. Chaque menu de saison est une ode à la province déclinée en huit scènes où cerf, volaille, poissons, légumes et foie gras ne manquent pas la partie. On se fait guider par le vétéran sommelier Jérôme Dubois, à savoir si on se laisse tenter par l’accord de six verres, ou à la carte. Peu importe votre choix, laissez-vous dorloter par l’équipe et profitez de chaque instant.

► manoirhovey.com

► 575 rue Hovey, North Hatley, Québec

StoneHaven Le Manoir

Photo fournie par le Cuisinomane

Nouvellement introduit dans la prestigieuse famille des établissements Relais & Châteaux, le manoir StoneHaven est l’endroit tout à fait approprié pour se faire chouchouter. On s’y donne rendez-vous en couple ou entre amis pour décrocher non seulement pour une soirée, mais pour un séjour entier. Imaginez une randonnée de raquettes dans un décor enchanteur, suivie d’une séance spa qui se termine avec un repas de haute voltige préparé par le très talentueux chef Éric Gonzalez. Un crabe-avocat-caviar qui fera papillonner vos papilles, un foie gras maîtrisé qui vous fera fondre, une Saint-Jacques qui vous fera oublier l’hiver, et un dessert tout chocolat pour le réconfort absolu.

Après une douce nuitée, il sera tout à fait approprié de faire la grasse matinée et d’enfiler son peignoir pour un jeu de société avant un succulent brunch.

Vous le méritez, non ?

► stonehavenlemanoir.com/fr

► 40 chemin du Lac-des-Sables, Sainte-Agathe-des-Monts

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.