Les chauves-souris ont une meilleure voix que Mariah Carey

Vous en avez déjà marre de Mariah Carey, alors que la période de Noël ne fait que commencer? Vous pensez néanmoins que cette dernière a une supervoix? Détrompez-vous, car la diva peut être battue par un autre mammifère à la voix stridente: la chauve-souris.

Selon de nouvelles recherches, recueillies par le Washington Post et pouvant, selon le quotidien, se résumer par la question: «Si les chauves-souris enregistraient un album, serait-ce de la pop ou du death métal?», nos rongeurs volants préférés ont une gamme vocale pouvant dépasser celle de Mariah Carey si ces derniers décident de jouer dans les aiguës.

Une nouvelle étude réalisée au Danemark, publiée mardi dans la revue PLOS Biology, montre comment les chauves-souris utilisent différentes parties de leur boîte vocale pour communiquer et émettre des sons qui les aident à s'orienter.

Le Washington Post explique ainsi que les chercheurs ont utilisé des caméras capables de capturer des vitesses élevées pour suivre les mouvements dans les boîtes vocales des chauves-souris.

Les sons captés ont montré que ces dernières peuvent produire des sons pouvant atteindre jusqu’à sept octaves.

Pour rappel, les chauves-souris utilisent l’écholocalisation, une technique de navigation basée sur la réflexion des sons. L’étude a capturé les différents sons que les chauves-souris utilisent donc lors de l’écholocalisation.

Cette gamme «énorme», pour reprendre les mots de l’étude, peut aussi se retrouver dans les basses, car les chercheurs, de manière fortuite, ont pu voir aussi que les chauves-souris émettent des sons à basse fréquence à travers leurs fausses cordes vocales, une partie de la boîte vocale qui n’est généralement pas utilisée par les humains pour parler ou chanter.

Comme le Post le rappelle, les seules personnes qui utilisent vraiment cette partie des cordes vocales – après des entraînements pour ne pas les abîmer –, ce sont les chanteurs mongols et ceux de death métal.

La plupart des humains peuvent atteindre trois à quatre octaves. Petit rappel, la chanteuse de All I Want for Christmas Is You est connue pour atteindre une gamme de cinq octaves. Du côté des hommes, des chanteurs comme Freddie Mercury ou Prince étaient connus pour atteindre une gamme tout aussi élevée de quatre octaves.