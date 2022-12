L’Océanic trébuche à Gatineau

RIMOUSKI - Robert Orr a marqué deux buts pour mener les Olympiques de Gatineau à un gain de 5-1 face à l’Océanic de Rimouski ce vendredi soir en Outaouais dans le premier match d’un programme double entre les deux formations.

Julien Béland a inscrit le seul but de l’Océanic en deuxième période pour réduire l’écart à 2-1, mais le 3e but des Olympiques marqué par Zach Dean a fait mal aux hommes de Serge Beausoleil. Zach Dean et Cole Cormier terminent le match avec trois points chacun (1 but et deux passes) pour les vainqueurs.

« Le pointage ne reflète pas l’allure du match. Nous avons dominé 11-7 dans les chances de marquer. Nous avons par contre causé des revirements qui nous ont fait mal. Luke Coughlin a joué un match pas loin de A + à son premier matche de la saison. Il a bien bougé ses pieds. Béland continue d’être régulier comme une horloge », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Première période partagée

Première période assez partagée. L’Océanic a menacé, sans pouvoir marquer lors d’un avantage numérique en début de match. Dès sa sortie du banc des pénalités, l’ex-Océanic Cole Cormier s’est amené en zone adverse avant de remettre le disque à Robert Orr qui a ouvert la marque en battant le gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla, d’un angle impossible entre les jambières.

Revirement couteux pour l’Océanic

En début de deuxième, les Olympiques ont orchestré une contre-attaque rapide à quatre contre un. Colin Ratt a attiré le gardien de l’Océanic avant de remettre à Orr qui a profité d’une cage béante pour doubler l’avance des locaux. Le meilleur attaquant de l’Océanic depuis quelques semaines, Julien Béland (11e) a profité d’un long retour accordé par le gardien des Olympiques, Tye Austin, sur un tir de Frédéric Brunet pour réduire l’écart à un but. Ce but a donné du momentum aux visiteurs jusqu’à ce que Zach Dean ne porte le pointage à 3-1 avec un tir en se retournant que ne semblait pas attendre Hamrla.

Autre surnombre payant pour les Olympiques

En milieu de troisième période, Cormier a complété la belle passe de Samuel Savoie sur une descente à deux contre un joué de façon parfaite. Le gardien de l’Océanic n’y pouvait rien. En fin de match, le défenseur Tristan Luneau a donné l’avance 5-1 aux Olympiques avec un tir de la ligne bleue.

En bref

Les défenseurs Spencer Gill et Cory MacGillivray et les attaquants Maxim Coursol et Jude Campbell ont tous été laissés de côté.

Les deux mêmes équipes croiseront de nouveau le fer samedi après-midi à Gatineau où ce sera le match des toutous.