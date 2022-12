Mac Jones explique sa crise

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones a dû expliquer la petite colère qu’il a faite pendant le match de jeudi soir contre les Bills de Buffalo.

• À lire aussi: Les Bills étouffent les Patriots

• À lire aussi: Von Miller absent pour quatre semaines

Pendant le quatrième quart de la défaite de 24 à 10 des siens, Jones a été filmé sur les lignes de côté. Il est possible de le voir crier et pousser quelques jurons. En lisant sur ses lèvres, on comprend qu’il demande que son équipe appelle plus de jeux aériens.

«J’ai laissé mes émotions prendre le dessus, mais nous tirions de l’arrière, a expliqué Jones, après la partie. Ce que je disais, c’est de lancer le ballon plus profondément. Je me dois d’être meilleur à ce chapitre. Quand nous étions proches d’un premier essai, nous avons continué d’y aller avec ce qui marchait [le jeu au sol]. J’avais cependant l’impression que nous avions besoin de plus gros jeux.»

«J’ai crié ça pour motiver tout le monde, a-t-il ensuite ajouté. C’était émotif. C’est ça le football. Je suis passionné par ce sport. Évidemment, tu ne veux jamais que tes émotions prennent le dessus. Ce n’était pas dirigé vers quelqu’un en particulier.»

Contre les Bills, Jones a réussi 22 des 36 passes qu’il a tentées pour des gains de 195 verges et un touché. Il a maintenu une moyenne de 5,4 verges par relais réussi.

Les Patriots ont maintenant un dossier de 6-6 et occupent toujours le dernier rang de la section Est de l’Association américaine. Ils renoueront avec l’action le lundi 12 décembre, alors qu’ils visiteront les Cardinals en Arizona.

Stafford quitte le protocole, mais ne jouera pas

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles Matthew Stafford a quitté le protocole des commotions cérébrales de la NFL, mais ne sera pas en uniforme ce dimanche.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Sean McVay vendredi, deux jours avant le duel contre les Seahawks de Seattle.

Stafford a été contrait de rater l’affrontement de la semaine dernière contre les Chiefs de Kansas City. Le réseau ESPN avançait même que sa saison 2022 pourrait être terminée. En neuf parties cette année, il a complété 68 % de ses relais pour 2087 verges et 10 touchés. Le vétéran de 34 ans a également commis huit interceptions.

C’est le quart Bryce Perkins qui avait obtenu le départ contre les Chiefs. Il n’a visiblement pas suffisamment bien fait pour en obtenir un second, puisque McVay a annoncé que John Wolford sera derrière le centre face aux Seahawks.

Ce dernier avait obtenu un départ le 13 novembre dernier, contre les Cardinals de l’Arizona. Il avait réussi 24 de ses 36 passes pour 212 verges et un majeur, en plus d’être victime d’un larcin. Le club californien avait perdu ce duel au compte de 27 à 17.

Les Rams, qui sont champion en titre du Super Bowl, connaissent une bien mauvaise campagne 2022. Jusqu’à maintenant, ils ont maintenu un dossier de 3-8 et occupent le dernier échelon de la section Ouest de l’Association nationale.

Nathan Rourke s’exerce avec les Raiders

Le quart-arrière canadien Nathan Rourke a eu une audition avec les Raiders de Las Vegas, vendredi.

C’est ce qu’a appris le réseau TSN.

Après avoir connu une excellente saison avec les Lions de la Colombie-Britannique, dans la Ligue canadienne de football (LCF), l’athlète de 24 ans veut tenter sa chance dans la NFL. Il semble que les Raiders soient la première équipe avec laquelle il a l’occasion de s’exercer dans la meilleure ligue de football au monde.

Celui qui a mérité le titre de joueur canadien par excellence de la LCF en 2022 a amassé 3349 verges et 25 touchés en 10 parties avec les Lions. Il a également complété 78,7 % de ses tentatives de passes, ce qui représente un record du circuit canadien.

Si jamais Rourke ne décroche pas un contrat dans la NFL, il a affirmé qu’il avait l’intention d’être de retour derrière le centre des Lions en 2023.

Avis aux poolers : Justin Fields jouera

Le quart-arrière des Bears de Chicago Justin Fields sera à son poste dimanche, lors d’un affrontement contre les Packers de Green Bay.

Le pivot de 23 ans a été contraint de rater le dernier match des siens, une défaite de 31 à 10 contre les Jets à New York, en raison d’une blessure à une épaule.

Vendredi, Fields s’est entraîné sans restriction pour une deuxième journée consécutive. Selon le réseau ESPN, les Bears voulaient s’assurer que le footballeur soit en mesure de gérer l’impact de deux séances d’exercices de suite avant de retirer son nom de la liste des joueurs blessés temporairement.

En 11 parties jusqu’à maintenant en 2022, le 11e choix au total du repêchage de 2021 a complété 59,6 % des passes qu’il a tentées pour 1642 verges et 13 touchés. Reconnu pour ses habiletés à courir avec le ballon, Fields a aussi amassé 834 verges et inscrit sept majeurs avec ses jambes.