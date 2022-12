Marc Dupré, Corneille, Marjo et Mario Pelchat: beaucoup de plaisir et d’émotions dans la bande-annonce de «La Voix»

Les premières images de la nouvelle saison de «La Voix» ont été dévoilées vendredi. On peut y voir tour à tour les quatre coachs dans les fameux fauteuils rouges et, disons-le, ils ont beaucoup de plaisir et vivent de grandes émotions lors des auditions à l’aveugle.

Marc Dupré est le vétéran de la bande aux côtés des recrues, mais non les moindres, Corneille, Marjo et Mario Pelchat. Il y a beaucoup d’expérience et d’expertise sur ce plateau.

Les premières émissions ont été enregistrées cet automne.

Toujours animée par Charles Lafortune, «La Voix» sera de retour le dimanche 15 janvier prochain, à 19 h 30, à TVA.