[PHOTOS] Mégasaisie de pot à Laval: une véritable usine à cannabis démantelée

Les policiers de Laval ont effectué l’une des plus grosses saisies de marijuana de leur histoire en retirant du marché noir plus d’une tonne de cannabis séché et près de 2300 plants de pot, au cours des derniers jours, dans le quartier Duvernay.

Une simple information du public transmise aux autorités il y a une semaine a permis cet important démantèlement.

Les installations étaient si importantes que les forces de l’ordre ont mis près de 48 h à saisir toute la drogue et l’équipement servant à la production du cannabis.

La valeur totale de cette mégasaisie s’élève à environ huit millions de dollars, estime la police.

L’opération menée dans deux bâtiments commerciaux du boulevard Leman a permis la saisie de 2271 plants de cannabis, de près de 70 kg de résine de cannabis et de 1314 kg de cannabis séché.

«Bien que l’une des deux adresses possédait un permis de production provenant de Santé Canada, l’enquête a pu établir que les paramètres de ce permis n’étaient pas respectés et que la production excédait largement le nombre de plants alloués par les autorités», a indiqué l’agente Stéphanie Beshara, porte-parole de la police de Laval.

Trois individus ayant entre 38 et 53 ans ont été arrêtés lors de l’opération pour production de cannabis. Ils ont été interrogés par les enquêteurs avant d’être libérés par voie de sommation.