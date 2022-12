Noeudvembre : un record de 950 000$ récoltés

La 9e édition de la campagne Noeudvembre de PROCURE a permis d’amasser 950 000$ pour la lutte contre le cancer de la prostate au Québec, établissant par le même coup un record de fonds récoltés.

Plus de 6000 nœuds papillon créés par le designer Philippe Dubuc ont été vendus lors de cette édition, en plus de dons réalisés en ligne et une vente aux enchères virtuelle.

L’organisme a pu ainsi battre son record établi l’année passée de 610 000$.

La campagne a aussi pu profiter de la participation de grands donateurs, dont la Fondation Mirella et Lino Saputo, qui se sont engagés à financer une partie du projet de recherche sur le cancer de la prostate pour les quatre prochaines années.

Les fonds amassés sont aussi dédiés à l’offre de services gratuits aux hommes atteints de ce cancer et à leurs familles, avec la mise en place d’une ligne de soutien sept jours sur sept avec des infirmières spécialisées.

Rappelons que la campagne Noeudvembre a permis d’amasser près de 5 millions $ pour cette cause depuis 2014.