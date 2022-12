Offrir des ateliers de dégustation en cadeau

Pour acquérir les bases ou devenir un pro du vin, des spiritueux ou même du thé, des ateliers de dégustation sont offerts où l’on peut découvrir des produits et apprendre recettes et trucs de présentation, guidé par des professionnels. À s’offrir ou à offrir en cadeau !

Ateliers SAQ par l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)

Photo fournie par l'ITHQ

Les Ateliers SAQ par l’ITHQ, abordant vins et spiritueux, se bonifient avec la nouvelle série Tendances à découvrir, sous forme de sympathiques 5 à 7 où l’on déguste vins orange, cidres artisanaux ou autres produits tendance, accompagnés d’un plateau de fromages du Québec.

► atelierssaq.com/cours-vins-et-spiritueux

Maison Smith

Photo fournie par Maison Smith

Que ce soit pour en apprendre davantage sur la culture du café, sur les méthodes d’infusion ou sur l’art du latté, La Maison Smith a élaboré une série de trois ateliers de 2 heures : Introduction au monde du café, Espresso à la maison et Initiation à l’art latté, donnés à son usine de torréfaction de Limoilou.

► smithcafe.com/collections/cours-de-formation-au-cafe

Camellia Sinensis

Photo fournie par Camellia Sinensis

Camellia Sinensis offre ses ateliers sur place, dans ses boutiques à Québec ou à Montréal, ou en ligne. Différentes thématiques en lien avec le thé y sont abordées, de la préparation aux variétés en passant par les accords chocolat, fromage ou scotch !

► camellia-sinensis.com/fr/ateliers

Tap Tap Cocktail

Photo fournie par Priss Auvray

À domicile, dans vos bureaux ou dans leurs locaux, les experts de Tap Tap Cocktail vous font découvrir l’univers de la mixologie et de la création de cocktails. C’est l’occasion de faire le plein de bons conseils pour mettre un terme au punch trop corsé ou aux mojitos mal dosés.

► taptapcocktail.com/cours-de-mixologie

Les Cavistes

Photo fournie par Mélanie Vallières

Les Cavistes offrent des ateliers de découverte principalement axés sur le vin et ses cépages depuis une douzaine d’années. Les ateliers comportent une présentation de 30 minutes suivie de 2 heures de dégustation de 6 vins et six mets en accord. Nouveaux ateliers disponibles au bar à vin Cerise, juste à côté.

► shop.restaurantlescavistes.com/collections/ateliers-hiver-2023