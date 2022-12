Plus de 500 pénalités pour discrimination à Hockey Canada en 2021-2022

Hockey Canada a publié vendredi son tout premier rapport sur la discrimination au hockey, ce qui a permis d’apprendre que 512 punitions pour «des incidents ayant trait à des injures, à des insultes ou à de l’intimidation de nature discriminatoire» ont été enregistrées en 2021-2022.

C’est la première fois que la fédération compilait ce genre de données, prévenant ainsi que les données pouvaient ne pas être complètes. Hockey Canada a dû collaborer avec les différents organismes provinciaux et régionaux en y allant de «formations, d’efforts de sensibilisation et de discussions pour apporter des améliorations tout au long de la saison», a-t-il laissé savoir par voie de communiqué.

Ainsi, 512 punitions ont été imposées par des officiels et 415 allégations de discrimination ont été rapportées. En tout, 75 suspensions ont été décernées.

Dans 61 % des cas, ce sont des insultes en rapport avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre qui ont mené à des pénalités. Les autres types de discrimination les plus représentés sont ceux de l’origine ethnique (18%) et des handicaps (11%).

À Hockey Québec, 51 incidents ont été comptabilisés pour les 79 481 joueurs inscrits au sein de la fédération. C’est ainsi 0,06 % des jeunes athlètes qui ont été visés par des commentaires odieux, soit légèrement en deçà de la moyenne nationale de 0,10 %.

La majorité des cas de discrimination ont été observés au niveau des moins de 18 ans (M18), à 55 %, suivi du M15 (27 %) et du hockey junior (10 %).

Les autres données de Hockey Canada montrent que l’immense majorité des punitions ont été imposées à des hommes (99 %) et dans un cadre compétitif (76 %) plutôt que récréatif.

Dans le cas des allégations de discrimination, qui visent surtout l’origine ethnique et l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 37 % étaient des plaintes non fondées, tandis que 58 % ont mené à des suspensions, des avertissements écrits, des formations ou toutes autres formes de sanction.

«Hockey Canada et ses membres ont l’intention d’accroître progressivement leurs efforts de manière à assurer le signalement et le suivi de tous les cas de maltraitance, de mauvais traitements et de harcèlement à compter de la saison 2023-2024. Pour ce faire, l’organisation travaille avec ses membres à accroître les ressources et la capacité à utiliser des approches uniformes dans le hockey canadien en ce qui a trait aux cas de maltraitance», a affirmé l’organisation par voie de communiqué.

Ces rapports seront publiés annuellement.