Poulet au beurre et riz basmati

Le poulet au beurre est un plat typique de la cuisine indienne composé d’une sauce à base de beurre et d’épices, de pâte de tomate et de crème. Dans cette recette, nous avons mis de l’avant le curcuma, le cumin, la cannelle et le garam masala pour relever cette sauce crémeuse et savoureuse. Le poulet est cuit lentement à feu doux dans cette sauce, ce qui le rend tendre et juteux. Nous vous suggérons de servir ce plat avec du riz basmati et de le parfumer avec de la menthe, de la coriandre et du curcuma.

Bon appétit !

