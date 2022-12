Toute une soirée !

Photo fournie par l'organisme

La 15e Soirée reconnaissance de la Faculté des sciences infirmières (FSI) de l’Université Laval, tenue le 15 novembre dernier au Théâtre de la Cité universitaire, a réuni plus de 200 participantes et participants pour célébrer des contributions exceptionnelles à la vie étudiante, à la supervision clinique, à la recherche, à l’enseignement et au rayonnement de la Faculté. En tout, 175 bourses et une vingtaine de prix d’excellence ont été décernés alors que 91 diplômées et diplômés inscrits au Tableau d’honneur 2021-2022 de la FSI ont été félicités pour leur Mérite académique. Sur la photo, les récipiendaires des Prix engagement. De gauche à droite: Annie Pilote, doyenne par intérim de la Faculté des études supérieures et postdoctorales; Caroline Sénécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes; Hatem Laroussi, Prix engagement social ou communautaire; Carolyne Héroux, Prix engagement à la vie universitaire; Frédéric Douville, vice-doyen aux études de 1er cycle et à la formation continue et professeur agrégé, et Jean-Paul Laforest, doyen de la Faculté des sciences infirmières.

Pour le bien-être de Zack

Le Club Mustang Québec et son partenaire C’Net auto ont réussi, par la tenue de différentes activités au cours de la dernière année (expositions de voitures Mustang, vente du calendrier 2023 du club, et revenus du stationnement payant à Festivent 2022), à amasser 8639,67$ qui ont été versés à la Fondation du CHU de Québec (unité de néonatalogie). Le petit Zack sur la photo, en compagnie de ses parents Caroline Savard et Claude Pelletier, propriétaires de C’Net auto, fut un grand prématuré et grâce aux bons soins du Centre mère-enfant Soleil du CHUL en néonatalogie, il est maintenant assuré de grandir en bonne santé tout en étant encore suivi régulièrement au CHUL. L’association entre les parents de Zack et le Club Mustang Québec vise à amasser des fonds pour aider l’unité de néonatalogie à soigner «d’autres petits Zack». Aussi, sur la photo, les membres du Club Mustang Québec. De gauche à droite : Carol Grondin, directeur des activités; Pierre Lemieux, vice-président; Michel Daigle, président, et Nelson Regimbal, vice-président.

Village de Noël

C’est en présence d’invités spéciaux, partenaires d’affaires et amis que Maxime et Marquis Goupil, fils et père et copropriétaires de Sapins Goupil, ont lancé récemment les activités de leur nouveau Village de Noël situé à quelques minutes des ponts, sur l’avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Durant votre visite, vous pourrez couper un sapin vous-même, prendre un chocolat chaud et rencontrer le vrai père Noël. Le Village est ouvert de 9h à 17h les fins de semaine des 3-4 décembre, 10-11 décembre et 17-18 décembre. Accès au site, 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 6 ans et + , et gratuit pour les 5 ans et moins. https://sapinsgoupil.com/

En souvenir

Le 2 décembre 2007. Régis Labeaume remporte l'élection partielle avec 59% des suffrages. Il est assermenté le 8 décembre en tant que 37e maire de Québec.

Anniversaires

Britney Spears (photo), chanteuse américaine, 41 ans...Chloé Dufour-Lapointe. ex-skieuse acrobatique (bosses) sur le circuit de la Coupe du monde (2007-2022), 31 ans...Nelly Furtado, chanteuse canadienne, 44 ans...Monica Seles, ex-championne de tennis américaine d’origine yougoslave, 49 ans...Lucy Liu, actrice de télé et de cinéma américaine, 54 ans...Francis Fox, homme politique, ex-solliciteur, ex- secrétaire d’État et ex-ministre des Communications, 83 ans.

Disparus

Le 2 décembre 2021: l’Honorable Richard Beaulieu (photo), 91 ans, juge retraité de la cour du Québec... 2020: Pat Patterson (né Pierre Clermont), 79 ans, lutteur québécois intronisé au Temple de la renommée de la WWE, en 1996... 2020: Valéry Giscard d’Estaing (celle de droite), 94 ans, président de la France de 1974 à 1981... 2016: Louis-Georges Carrier, 89 ans, réalisateur, metteur en scène et scénariste québécois... 2014: Jean Béliveau, 83 ans, l'ancien numéro 4 du Canadien de Montréal... 2014: Bobby Keys, 70 ans, saxophoniste qui a accompagné les Rolling Stones durant près de 50 ans... 2014: André Laurin, 88 ans, pionnier du système de défense des droits des consommateurs... 2012: Hiroshi Kato, 77 ans, le maître de l’Aïkido (8e Dan)... 2009: Gilles Gariépy, 67 ans, président fondateur de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec... 2004: Claude Filion, 58 ans, politicien et magistrat... 2003: Suzanne Cloutier, 76 ans, actrice québécoise qui a fait carrière à Hollywood et à Paris.