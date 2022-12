Patinage de vitesse: un état d’esprit différent propulse Valérie Maltais vers la victoire

Valérie Maltais a remporté sa première médaille individuelle en carrière de belle façon en remportant l’or de l’épreuve du 3000 m.

• À lire aussi: Championnat des Quatre Continents: la médaille d’or du 500m pour Dubreuil

Maltais a pris le départ de cette course vendredi dans un état d’esprit fort différent. « Pour la première fois en longue piste dans une course individuelle, je croyais en mes chances de gagner, a confié la médaillée d’or olympique à la poursuite en équipe. Cette confiance que je n’avais jamais ressentie m’a donné une bonne énergie. En courte piste, j’ai déjà fait des courses au cours desquelles je croyais pouvoir gagner, mais pas en longue piste. »

Auteure de son meilleure chrono cette saison en 4 min 03 s 15, Maltais a devancé la Kazak Nadezhda Morozova et sa coéquipière Béatrice Lamarche qui a réalisé son meilleur temps en carrière (4 min 10 s 66) et remporté sa première médaille sur la scène internationale dans les rangs seniors.

« Je suis consciente qu’il manquait plusieurs des meilleures patineuses, mais j’ai beaucoup de choses à tirer de cette course, a indiqué la patineuse de La Baie. La Kazak est une bonne patineuse et je savais que j’aurais besoin d’une bonne course pour gagner. Je dois parler à mon entraîneur [Gregor Jelonek] et à notre préparateur mental parce qu’il y a des choses à tirer de cette approche. »

Surprise pour Lamarche

Lamarche s’est surprise en montant sur la troisième marche du podium sous les yeux de son père Benoît qui est l’annonceur maison au Centre de glaces. « Je n’avais pas prévu remporter une médaille, a-t-elle reconnu. J’ai commencé à y croire quand la dernière paire s’est élancée. Je redécouvre le 3000 m. J’étais déjà contente après les premiers tours parce que mon exécution était parfaite et que c’est au départ habituellement que j’ai des problèmes. »

« Cette performance confirme que j’ai ma place sur le circuit, d’ajouter Lamarche. Ça démontre aussi que je peux avoir confiance en moi et que je peux viser haut. »

Remporter cette première médaille à l’internationale dans sa cour avait une saveur particulière. « Je l’ai réalisé pleinement quand j’ai retourné ma médaille et que j’ai vu Québec 2023, a-t-elle raconté. Je suis vraiment contente d’avoir gagné à Québec. » « J’entendais mon père au micro, mais je suis habituée, d’ajouter Lamarche. Il est toujours là et il traite toutes les patineuses de la même façon. »

Solide amitié

Maltais et Lamarche sont heureuses de leur succès respectif. « Je suis contente de m’être retrouvée sur le podium avec Valérie. Nous sommes super proches et nous avons beaucoup de plaisir ensemble. C’est important d’avoir du plaisir parce qu’on passe beaucoup de temps ensemble. »

« Béatrice représente mon coup de cœur depuis mon arrivée à Québec, de renchérir Maltais qui s’entraîne au Centre de glaces depuis l’été. On s’aide mutuellement et on s’entend super bien. Il y a une belle énergie entre nous et nous sommes contentes l’une pour l’autre. »

Une performance « correcte » de Christopher Fiola

Photo Stevens LeBlanc

Christopher Fiola ressentait des sentiments ambivalents au terme de sa 6e place au 500 mètres.

Fiola visait le podium. « Ce ne fut pas ma meilleure course ni ma plus mauvaise, a résumé l’auteur d’un chrono de 35,23 s. C’est une performance correcte. Je visais le podium, mais je n’étais pas loin. J’ai été constant si on compare à mes deux résultats [7e et 8e position] en Coupe du monde. »

Habitué de s’entraîner avec Laurent Dubreuil, Fiola a été jumelé à son coéquipier. « Je prévoyais le voir dans le dernier virage, mais il est passé comme une balle, a-t-il imagé. Parce que j’ai l’habitude de courir avec Laurent à l’entraînement, je n’ai pas été intimidé. »

« Je n’étais pas stressé, d’ajouter Fiola qui pointe au 8e rang du classement de la Coupe du monde après deux étapes. Je voyais plutôt cette occasion comme une opportunité de rivaliser avec un des meilleurs au monde. »

L’expérience qui rentre

Auteur d’un temps de 35,59 secondes qui lui a valu le 9e rang, Cédrick Brunet était satisfait de sa prestation. « Je suis très content, a indiqué la recrue de l’équipe canadienne. L’expérience internationale rentre. J’ai suivi le plan de match. J’ai réalisé mon meilleur tour depuis le début de la saison, mais mon départ a été moins bon. Je vais me reposer et revenir plus fort à la Coupe du monde à Calgary la fin de semaine prochaine. »

Brunet se retrouvera dans le Groupe B après avoir patiné avec les 20 meilleurs lors des deux premières Coupes du monde de la saison. « En début de saison, je ne pensais pas me retrouver dans le Groupe A et ce fut une expérience unique, a-t-il indiqué. Mon moral est bon et je vais essayer de réussir un top 3 à Calgary pour retourner dans le Groupe A. »

Le bronze pour Belchos

Après la médaille d’or de sa fiancée Valérie Maltais sur 3000 mètres, Jordan Belchos avait hâte de patiner et il a remporté le bronze au 5000 m. Le nouveau résident de la Vieille Capitale a réussi un chrono de 6 min 24,11 s pour devancer son coéquipier Antoine Gélinas-Beaulieu, qui a terminé au pied du podium avec un temps de 6 min 25,03 s. Le Kazak Vitaliy Chshigolev a signé la victoire en 6 min 22,81 s.