Un tapis roulant pour accélérer les commandes pour emporter

La chaîne de restauration rapide McDonald espère accélérer son service au volant à l’aide d’un tapis roulant pour aliment au moment où le service moyen aurait ralenti de 45 secondes depuis 2019, a rapporté CNN.

L’entreprise a annoncé jeudi qu’elle teste actuellement la nouvelle méthode dans une première succursale à Fort Worth au Texas.

Cette dernière serait également munie d’une salle de ramassage pour les livreurs et d’une étagère d'où les clients peuvent saisir leurs commandes.

«Alors que les besoins de nos clients continuent d'évoluer, nous nous engageons à trouver de nouvelles façons de les servir plus rapidement et plus facilement que jamais», a déclaré dans un communiqué Max Carmona, directeur principal du design mondial et du développement des restaurants chez McDonald's.

45 secondes de plus

Entre 2019 et 2022, le service au volant aurait ralenti de 45 secondes en moyenne dans les principales chaînes de restauration rapide, selon le rapport Drive-Thru réalisé par QSR et Intouch Insight.

La petite succursale aurait ainsi été conçue pour faciliter les commandes de plats à emporter et diminuer les files d’attente, qui peuvent décourager les clients.

À l’extérieur, des espaces de stationnement permettraient aux gens de récupérer une commande effectuée au préalable via l’application mobile.

Elle serait livrée directement au véhicule sur un tapis roulant.

Plusieurs grandes chaînes

McDonald’s n’est pas la seule chaîne de restauration rapide qui tente d’innover. Récemment, Taco Bell a proposé une nouvelle succursale avec quatre voies de desserte, d’où la nourriture serait livrée au véhicule grâce à un ascenseur.

L'entreprise Burger King a quant à elle commencé à utiliser un système de casiers intelligents pour le ramassage d'une commande.

Certaines grandes chaînes investissent également dans de nouvelles technologies, comme des systèmes de commandes vocales utilisant l’intelligence artificielle et des menus numériques.