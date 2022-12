Une double médaillée d’or canadienne prend sa retraite

La double championne olympique en trampoline Rosie MacLennan a annoncé qu’elle prenait sa retraite sportive, vendredi.

L’athlète de 34 ans l’a indiqué dans une publication sur son compte Instagram.

«Le trampoline a fait partie intégrante de ma vie et le sport continuera de l'être, même si mon rôle dans le sport évolue. Mon expérience en tant qu'athlète a dépassé même mes rêves d'enfance les plus fous», a-t-elle écrit.

«Il est temps pour mon prochain chapitre – où je continuerai à faire pression pour une gouvernance et une responsabilité sportives plus fortes et pour que les athlètes soient considérés comme des partenaires dans le système sportif. Je travaillerai pour que davantage de filles restent dans le sport et aient la possibilité de poursuivre leur carrière dans le sport professionnel. Je continuerai à utiliser ma voix et mon énergie pour améliorer le sport pour la prochaine génération.»

MacLennan a remporté des médailles d’or aux Jeux olympiques de Londres (2012) et de Rio (2016). Elle est ainsi devenue la première Canadienne de l’histoire à gagner deux titres olympiques d’affilée dans le cadre d’une compétition individuelle aux Jeux d’été.

L’Ontarienne a également été sacrée championne du monde à deux reprises (2013 et 2018) et a mis la main sur deux médailles d’or aux Jeux panaméricains (2011 et 2015).