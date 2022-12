À la mémoire du Dr Jacques Francœur



C'est à Québec, le 5 novembre 2022, entouré de l'amour de sa famille, que s'est éteint doucement Jacques Francœur, fils de feu Rose de Lima Boucher et de feu Lucien Francœur. Né à Québec en 1935, il était le cadet et dernier survivant d'une fratrie de quatorze enfants.Médecin diplômé de l'Université Laval, il étudia à l'Université de Toronto, ville dans laquelle il est devenu chef résident en neurochirurgie au Toronto General Hospital, tout en poursuivant une surspécialité en neurochirurgie pédiatrique au Hospital for Sick Children. De retour à Québec en 1968, il réalise tel un pionnier la réorganisation du Département de neurochirurgie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, où il pratiqua la médecine pendant 50 ans. On reconnaît particulièrement l'appui et la constance de son ami et collègue le Dr Jean-François Turcotte.Il laisse dans le deuil Micheline Grondin, son amoureuse, épouse et complice de toute une vie. Son regard sur elle nous a permis de croire qu'aimer n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé.Il laisse aussi dans le deuil ses quatre enfants, qu'il adorait, soit Marie-Claude (William Nutt), Jean-Hugues (Annie Girouard), Maude (Simon St-Hilaire) et Elizabeth (Michael Nellis), ainsi que ses petits-enfants : Frédérique et Clara Veilleux, Gabrielle et Catherine Francœur ainsi qu'Émile et Léonore Berick. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que tous les membres de sa famille élargie.La famille tient également à exprimer sa sincère gratitude à Louis-Georges Moore et à Carole Marquis, qui ont été de fidèles alliés.Homme de peu de mots, mais homme de parole, il lègue à sa descendance un sens profond de la famille, du devoir, du travail bien fait et de l'honneur. Sa vie fut belle, bien remplie et grande.La famille souhaite aussi remercier chaleureusement l'équipe des soins intensifs de l'Unité coronarienne de l'Hôpital du Saint-Sacrement, à Québec, particulièrement Mmes Rebecca Fan et Marie-Pier Lajoie, qui ont su, par leurs grandes qualités professionnelles et humaines, adoucir ces moments difficiles. De plus, elle ne peut passer sous silence l'accompagnement médical exceptionnel prodigué par les Drs Martin Gilbert, Sophie Leclerc, Julie Lemay et son étudiante externe en médecine Justine Ruel, qui, au-delà de la qualité des soins, ont su trouver les bons mots, le respect et l'empathie nécessaires lors de cette ultime traversée.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " figurant dans l'avis de décès publié sur le site Web de Lépine Cloutier, à l'adresse www.lepinecloutier.com.Vous pouvez témoigner votre sympathie à la famille en faisant un don commémoratif, pour assurer la pérennité de l'œuvre du Dr Jacques Francœur, pour l'une de ces deux causes :Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DS18/Centre des maladies du sein de l'Hôpital Saint-Sacrement,car il était père de trois filles et grand-papa de cinq petites-filleshttps://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/CMS/