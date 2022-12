DUMESNIL, Jean G



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le 22 novembre 2022, est décédé monsieur Jean G Dumesnil. Né à Montréal, fils de feu Adrienne Labrosse et de feu Romuald Dumesnil. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil sa conjointe Madeleine Cloutier; ses 2 enfants: Jean-Philippe Dumesnil, Stéphanie Dumesnil et leur mère Denise Pilon; sa petite-fille Audrey Dumesnil; son beau-frère René Cloutier (Josée Rivard), Charles Rivard-Cloutier et la docteure Maude Rivard-Cloutier ainsi que de nombreux amis(es) et collègues de travail. Cardiologue pendant plus de 40 ans à l'Hôpital Laval / Institut de cardiologie de Québec (ICQ) devenu par la suite l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), il y occupe des postes de direction de plusieurs services cliniques mais c'est la recherche qui le fera vibrer et rayonner le plus. Il réalisera la première dilatation coronarienne à Québec. Il est un des premiers à mettre en place un département d'échocardiographie au Canada. Passionné par cette modalité d'imagerie, il l'utilisera pour comprendre les mécanismes des maladies cardiovasculaires et plus particulièrement des maladies valvulaires cardiaques. Par ses nombreux articles publiés dans les revues scientifiques les plus prestigieuses, il a contribué à faire progresser le diagnostic et le traitement de ces maladies et à améliorer la pratique médicale dans ce domaine. Pendant toute sa carrière, il a occupé un poste de professeur à la Faculté de Médecine de L'université Laval et était reconnu pour ses grands talents d'enseignant et de mentor. Il a ainsi formé, inspiré et motivé plusieurs générations de cardiologues et de chercheurs en cardiologie. Il s'est avéré un des grands bâtisseurs et ambassadeurs de l'ICQ puis de l'IUCPQ. Ses travaux et ses accomplissements lui ont valu de nombreux prix et distinctions. Communicateur très recherché, il a prononcé plus de 500 conférences de par le monde. Il a écrit plusieurs livres à succès dont le livre " Bon poids, bon cœur avec la méthode Montignac ". Récipiendaire de l'Ordre National du Québec, professeur émérite de L'Université Laval, il aura consacré sa vie à la cardiologie et à son institution : l'IUCPQ-UL. Longue vie à l'IUCPQ et à tous ses cliniciens et ses chercheurs!Remerciements aux personnes précieuses présentes ces derniers mois: Suzanne Perreault, Josée Laverdure et son équipe, le personnel soignant de L'Enfant-Jésus, Josée Rivard et plusieurs autres pour leur soutien et leur amitié! Des dons à la Société Parkinson Québec et ou à l'IUCPQ seront appréciés.