PLANTE, Rosaire



Au Centre d'hébergement Les Jardins du Haut-St-Laurent, le 24 novembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Rosaire Plante, époux de madame Yvonne Chatigny. Il était le fils de feu Albert Plante et de feu Marie-Ange Gosselin. Originaire de Saint-Isidore, il a aussi vécu à Québec et à Saint-Lambert-de-Lauzon. Outre son épouse, Yvonne, il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Yves Guillemette), feu Richard, Daniel (Marlène Lagacé), Lyne (Gary Wong), Carole-Marie, Gilles et Frédéric; ses petits-enfants: Louis Guillemette (Liane Turgeon), Pierre-Paul Guillemette (Maryline Tremblay), Léanne Plante (Philippe Montfort) et Maude Plante (Laurent Béchard) et ses arrière-petits-enfants: Rafaëlle, Lionève, Elliott, Margot Lili, William et Evelyne. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs et frères: feu Rose-Alma (feu Henri Cameron), feu Rita (feu Pierre Larose, feu Lorenzo Guillemette), feu Gérard (Annette Beaudoin), Irène (feu Hervé Brochu, Magella Chatigny), feu Raymond (feu Monique Pichette, feu Gisèle Valois), feu Laval (feu Éliane Roy), Joseph (feu Marguerite Chatigny, Thérèse Couet), feu Paul-Émile (feu Mariette Rhéaume), feu Jeannine (feu Guy Bélanger), feu Arsène (Rachel Viens), Roland (Marie-Marthe Vézina), Rhéa et Yvon et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chatigny, feu Aurèle (Fernande Laliberté), feu Roméo (feu Noëlla Nadeau), Fernande (feu Roland Boutin), Majella (Irène Plante), feu Marguerite (Joseph Plante), feu Lucien (Huguette Roy), Gonzague (Monique Turgeon) et Pierre, ainsi que ses nièces, neveux et autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut-St-Laurent pour tous les soins prodigués à leur père. La famille vous prie de ne pas envoyer de fleurs et souhaiterait que tout témoignage de sympathie se traduise par un don à la fabrique de Saint-Isidore, à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera au complexele vendredi, 9 décembre 2022 de 19 h à 21 h et le samedi, 10 décembre 2022 à compter de 9 h.