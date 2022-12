ST-HILAIRE, Marcel



Après de nombreuses années à cheminer dans les brouillards de la maladie neurodégénérative, Marcel St-Hilaire a retrouvé sa liberté. Il est décédé au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 23 novembre 2022, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de dame Lucette Bélanger. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire :lundi 5 décembre 2022 de 19 h à 21 h, mardi jour des funérailles de 9 h à 10 h 30.L'inhumation au lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; sa fille Edith St-Hilaire (Alexandre Leblanc St-Cyr) ; ses petits-enfants : Julien-Thomas et Marianne St-Cyr; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger : Raymonde (feu Yvon Laprise), feu Michel (Carmen Miville), Pierre (Nicole Gobeil), Jacques (Sylvianne Marchand), Louise (Marcel Paquet), André (Suzie Perron); ses deux nièces Sylvie et Chantal Dionne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Madeleine St-Hilaire (Lucien Dionne). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec (Québec), G1S 3G3. Par téléphone au : 418 527-4294 / www.alzheimer.ca La famille tient à remercier l'équipe formidable du CHSLD Vigi Saint-Augustin, particulièrement le personnel du 4e étage pour leur excellent travail.