LECLERC, Yvette Émond



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 19 novembre 2022, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée madame Yvette Émond, épouse de feu monsieur Gérald Leclerc, fille de feu madame Ovelyne Bolduc et de feu monsieur Honoré Émond. Elle demeurait à Québec.Ses cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l 'Incarnation du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Denis (Ginette), Carole (Mario), Nicole et Linda (Réjean); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que sa nièce Francine et son ami Edward Mitchel. Remerciements au Faubourg Giffard au 2e étage ainsi qu'au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain au 2e étage, pour les bons soins et tous les services rendus en attente pour le paradis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur (pour le Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain), téléphone: 418 667-3910, site web: www.fondationpausebonheur.com.