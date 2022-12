3 petites montagnes de ski à petit prix

On ne se le cachera pas, faire du ski alpin ou de la planche à neige coûte cher. En famille, ça peut vite devenir hors budget. Mais pourquoi payer le gros prix s’il y a moyen de s’en tirer autrement?

Voici trois petites montagnes où des skieurs et des planchistes s’amusent pour moins cher. Dans chacune de ces stations, une école de glisse permet de vous initier ou de vous améliorer.

Vallée Bleue

Photo fournie par André Chevrier, Vallée Bleue

Vous avez sans doute remarqué qu’en montant sur l’A15 à la hauteur de Val-David, le paysage change radicalement avec ses sapins enneigés. Dans la même localité, le coup d’œil se poursuit sur les pistes de la vénérable station Vallée Bleue, fondée en 1963.

Malgré un modeste dénivelé de 115 mètres, la montagne skiable compte 22 pistes de tous les niveaux, dont deux très faciles (la 16 suivie de la 14). Les jours de tempête, les pistes sont damées sur la moitié seulement. Un parc à neige est destiné aux plus téméraires.

Descentes pour quatre heures : 38 $ par adulte de 22 à 64 ans, 22 $ pour les 65 ans et plus, de 13 $ à 28 $ pour les enfants et les étudiants.

Ski Montcalm

Située à Rawdon, à moins d’une heure de Montréal, la station de ski cinquantenaire a été fondée et développée par Tadek Barnowski, champion de ski en Pologne. La glisse se pratique sur 25 pistes réparties sur quatre versants, ce qui est plutôt étonnant pour une montagne de 150 mètres de dénivelé.

On retrouve non seulement des pistes de niveau facile, mais plusieurs de niveau intermédiaire, incluant trois en sous-bois. C’est sans compter les quatre parcs à neige de différents niveaux.

Bloc de quatre heures : 44 $ par adulte de 22 à 59 ans, 34 $ pour les 60 ans et plus, de 15 $ à 34 $ pour les enfants et les étudiants.

Ski Saint-Bruno

Photo fournie par Tourisme Montérégie

D’une altitude modeste de 175 mètres, cette station de la Montérégie, tout près de Montréal a l’avantage d’être facile d’accès par l’A20 et l’A30. La montagne compte deux parcs à neige et une vingtaine de pistes. La plupart sont de niveau facile, mais il y en a quelques-unes pour les adeptes plus expérimentés.

La piste La Forêt enchantée donne l’occasion aux enfants de pratiquer leur virage dans une atmosphère amusante. Champignons à pois, marmite de lutins et créatures semblant sorties d’un conte égaient le parcours éclairé en soirée.

Tarif pour trois heures : 42,50 $ pour les 13 ans et plus, de 31,25 $ à 37 $ par enfant.

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Le Marais de la Rivière aux Cerises

Agrémenté de passerelles sur pilotis, le sentier du Pionnier traverse boisés et tourbières, avec vue sur le mont Orford. En partance du centre d’interprétation, le trajet d’une heure se rend près du centre-ville de Magog.

Le parc régional des Grèves

Un parc, deux entrées. Du côté de Sorel-Tracy, la randonnée nous fait découvrir une passerelle de 1,6 kilomètre. C’est l’une des plus longues au Québec. Du côté de Contrecoeur, le secteur enchante par ses pins centenaires.

