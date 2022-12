DOS SANTOS CRUZ

Marie Michele



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de madame Marie Michele Dos Santos Cruz, survenu à Québec le 31 octobre 2022. Elle était l'épouse de feu Antoine Madeira, la fille de feu Joana Dos Santos et de feu Antonio Da Cruz. Elle était native du Portugal.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Antonio (Nathalie Guenette) et Martine Madeira (Nicolas Julien); ses petits- enfants : Émilie, Raphael, Alexandre et Michael; sa sœur Gertrude Teixeira ainsi que plusieurs cousin(e)s, neveux, nièces et ses ami(e)s.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.