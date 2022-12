PRINCE, Jacques



À Québec, le vendredi 4 novembre 2022, est décédé monsieur Jacques Prince. Il était le fils de feu Anne-Marie Boucher et de feu Maurice Prince.Outre son conjoint Denis Asselin, il laisse dans le deuil ses frères Marcel Prince (Colette Larouche) et feu Robert Prince; ses neveux : Sébastien Prince, Michel Prince et François Prince; ses cousin(e)s et autres parents de la famille Prince; ses beaux-parents : feu Dr Nelson Asselin et feu Marie-Blanche Lachance; ses beaux-frères : feu Dr Marc-André Asselin (Dre Claudette Roy), Louis-Marie Asselin (Lise Brochu) et feu Jacques Asselin (Marie- Josée Nolet); sa belle-sœur Hélène Asselin (Éric Jenkins); ses neveux et nièces : Mathieu Asselin, Julie Asselin, Marie-Claude Asselin, Pierre Asselin, Dre Sophie Asselin, Josée Asselin et Laurence Asselin ainsi que plusieurs cousin(e)s, autres parents de la famille Asselin et ses ami(e)s. Nous souhaitons remercier les Dres Geneviève Roberge et Émilie Caron, madame Josée Audet et l'équipe du CLSC Ste-Foy ainsi que le Dr Guy Bolduc et les médecins en neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Parkinson Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec (QC) G1M 3H6, téléphone : 418 527-0075. https://parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don/Voici 2 extraits de textes que Jacques a écrit à son retour des Indes au début des années 1970 :" J'ai un très grand désir de me donner pour rendre les autres personnes heureuses. "" Ma plus grande récompense sera d'entendre quelqu'un me dire que grâce à moi, il voit la vie autrement, il découvre plus d'intérêt, il aime la vie et lui-même un peu plus. "Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.