Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Luminothérapie

Pour souligner l’arrivée de l’hiver, la 13e édition de l’événement Luminothérapie nous invite, jusqu’au 5 mars, à vivre une expérience interactive sur glace, en plein cœur du Quartier des spectacles. Conçue par les compagnies montréalaises Mirari et Normal Studio, la vidéoprojection Au bord du lac Tranquille s’inspire de la diversité de la faune et de la flore marine pour offrir un « voyage onirique au cœur de la nordicité québécoise ». L’œuvre interactive est présentée gratuitement tous les soirs à 18 h 30 et à 20 h 30 à la patinoire de l’esplanade Tranquille.

Où : Quartier des spectacles de Montréal

— Maxime Demers

Lumineuse Catherine Durand

Photo courtoisie, Camille Gladu-Drouin

On n’en parle pas assez et surtout, on n’écoute pas assez Catherine Durand. Son album La maison orpheline, sorti il y a déjà deux mois, est pourtant une des plus belles productions musicales de l’année 2022 au Québec.

La voix de l’artiste de 51 ans agit toujours comme une caresse dans nos oreilles et de ses mélodies, aériennes, délicates et raffinées, émerge cette lumière qui donne le goût de mordre à nouveau dans la vie après des temps difficiles. Allez l’écouter, c’est un ordre !

— Cédric Bélanger

La faille

Capture d'écran TVA

La sergente-détective Céline Trudeau reprend du service avec le retour de La faille. Et elle mène cette fois-ci son enquête la plus personnelle. Car dans cette troisième saison, elle tente de percer le mystère d’un événement qui l’a traumatisée alors qu’elle n’avait que 16 ans : le meurtre sordide de sa cousine et meilleure amie.

Le réalisateur Daniel Roby signe une nouvelle fournée d’épisodes d’une grande beauté visuelle, appuyée par le travail quasi irréprochable d’une distribution accueillant en ses rangs Gilbert Sicotte, Debbie Lynch-White, Sébastien Ricard et Didier Lucien. À dévorer sans modération.

Où : Disponible sur Club illico

— Bruno Lapointe

Antihéros

Photo Ben Pelosse

Un homme apprend qu’il est malade et qu’il va mourir. Un constat qui force ce père alcoolique à replonger dans ses souvenirs et ses erreurs du passé. On entre dans sa tête, ses pensées, ses grands moments de confusion, ses regrets et ses douloureuses réalisations, dont son incapacité à dire les choses. Ses retrouvailles avec sa fille qu’il n’a pas vue depuis 18 ans l’aideront-il à s’ouvrir le cœur une fois pour toutes avant le grand départ ? Voilà ce qui guide cette histoire touchante et parfois troublante d’un antihéros n’ayant douloureusement pas le moyen de ses sentiments.

J’étais un héros Sophie Bienvenu, Le Cheval d’août

— Sarah-Émilie Nault