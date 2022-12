LAMONTAGNE, Soeur Pauline

s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 29 novembre 2022, à l'âge de 90 ans dont 70 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Pauline Lamontagne (en religion Sœur Claire-de-L'Immaculée, sœur de la Charité de Saint-Louis), fille de feu Arsène Lamontagne et de feu Wilhelmine Roy. Elle était native de Sainte-Claire Dorchester, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. De sa famille, elle était la sœur de feu Fernand (Cécile Leblond), feu Henri (feu Gisèle Corriveau), feu Richard, feu Émilien, feu Annita, feu Claire et de Gustave p.m., Père Marianiste. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, et ses amis(es). La défunte sera exposée à lamercredi le 7 décembre 2022 de 9 h à 11 h et de 12 h 30 à 13 h 30., sous la direction du