Win Butler visé par des allégations d'inconduite sexuelle: Arcade Fire boycotté par ses fans Montréalais

Des fans de la première heure d’Arcade Fire déçus par le groupe ont finalement décidé de se faire rembourser leurs places pour le concert prévu ce soir au Centre Bell de Montréal.

« Ce sera un pincement au cœur de ne pas y être, c’est sûr, raconte Alexandre Beauchamp, pourtant féru du groupe de rock Montréalais. Je ne les verrai donc jamais en concert dans ma vie. C’est le spectacle que j’attendais le plus cette année. »

Courtoisie

Comme de nombreux autres afficionados du groupe, ce natif de Montréal a décidé de pas assister au concert d’Arcade Fire, prévu samedi soir au Centre Bell. En cause, les allégations d’inconduite sexuelle visant le chanteur et leader du groupe Win Butler, révélées en août dernier par le média américain Pitchfork.

« Je pensais en être capable, mais je n’arrive pas à distinguer l’œuvre de l’artiste, explique M. Beauchamp. Je n’arrive même plus à écouter les chansons d’Arcade Fire pour le moment. »

Finalement remboursés

Même son de cloche chez Maude Sills-Néron, qui a également décidé se faire rembourser son billet.

« Je me sentais inconfortable d’aller applaudir un potentiel agresseur sexuel, qui semble de surcroit dans le déni le plus total, explique la jeune femme originaire de Montréal. Plusieurs thématiques abordées par le groupe me touchaient particulièrement. Je me suis sentie trahie. »

Courtoisie

Fâchée par le silence du groupe ainsi que par le refus du promoteur Evenko et du géant de la billeterie Ticketmaster de rembourser les places en premier lieu, Maude Sills-Néron a décidé de lancer une pétition en octobre dernier exigeant remboursement. Près de 1400 signataires l’ont signé jusqu’à présent.

« Je ne sais pas si la pétition a fait avancer les choses, mais Evenko commence enfin à rembourser nos places, après de multiples tentatives infructueuses, détaille Mme Sills-Néron. Plusieurs personnes m’ont contactée pour me dire qu’elles avaient aussi réussi se faire rembourser. »

À date, Evenko ne s’est toujours toutefois toujours pas positionné publiquement et n’a pas apporté de précisions entourant les modalités de remboursement. Contacté par Le Journal, le promoteur a refusé de donner plus de précisions à ce sujet.

« Nous ne communiquons pas ces données, ce sont des informations internes », a commenté Christine Montreuil, gestionnaire média chez Evenko.

« C’est assez nébuleux, souligne Alexandre Beauchamp. J’ai fait une demande de remboursement il y a plusieurs jours déjà, et mes tickets ont finalement été annulés hier. Mais j’ai dû contacter Evenko pour apprendre la nouvelle, car je n’ai reçu aucune justification ou confirmation de leur part. Pour l’heure, mes tickets ont juste été annulés, mais je n’ai toujours pas reçu l’argent sur mon compte bancaire. »

Milliers de tickets disponibles

Dernière date de la tournée mondiale du groupe, entamée trois jours après les révélations de Pitchfork, Montréal devait être le point d’orgue de celle-ci, avec le retour au bercail du groupe phare de la métropole.

« Je suis quand même triste, et c’est sûr que je vais penser au concert ce soir dans un coin de ma tête, confesse Maude Sills-Néron. Je suis curieuse de savoir combien de personnes seront présentes au concert. »

Quelques heures avant le concert, le Centre Bell peinait toujours à se remplir, et des milliers de tickets étaient encore disponibles.

Sur Ticketmaster, 3118 billets étaient encore officiellement disponibles en gradins deux heures avant le concert, sans compter les places en parterre. Sur Stuthub, site spécialisé dans la revente de billet, il était encore possible de trouver des places aux alentours de 15 dollars canadiens quelques heures avant le spectacle.