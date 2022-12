DUPUIS, Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 17 novembre 2022, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Claude Dupuis, époux de madame Monique Dorval. Il était le fils de feu Monique Brodeur et de feu Gilles-Aimé Dupuis et le frère de feu Pierre Dupuis. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 9 décembre 2022, de 19h à 21h, le samedi 10 décembre 2022, de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dorval : Pierre (Noëlla Tremblay), Denis (Lucie Roberge), Yves (Johanne Martel), Jean-François (Louise Charette); ses neveux et nièces : Julie Dorval (Guy Bournival), Luc Dorval (Isabelle Gaudet), Éric Dorval (Émilie Roy), Valérie Dorval, Jean-Simon Dorval (Félicie Ouellet), Anne-Marie Dorval (Loup-Yann Ferré); ses cousins, cousines, amis et collègues de travail. La famille tient à exprimer toute sa reconnaissance à l'équipe d'oncologie de l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec et spécialement au Dr Maxime Chénard-Poirier, à madame Josée Brûlotte, infirmière en soins palliatifs et au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués à Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, 124-801 Grande Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1, 418 687-6084 - www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don / à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, 1 866 343-2262 - www.societederecherchesurlecancer.ca/