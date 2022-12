Cahier motoneige: les suggestions de Claude Desrochers

À chaque saison de motoneige, les manufacturiers cherchent à s’adapter au goût du jour et à présenter des nouveautés qui feront le bonheur des amateurs de motoneige. Histoire d’en savoir un peu plus sur le sujet, nous avons rencontré le spécialiste du Magasin Latulippe de Québec, Claude Desrochers. Voici ses suggestions pour la saison qui arrive.

Photo fournie par Karl Tremblay

Le nouveau casque Winter Storm est un modulaire avec visière chauffante. Il arrive en trois couleurs. Ce qu’il est important de mentionner, c’est la norme qui a été utilisée pour la fabrication du casque. Il s’agit de la norme européenne ECE 22-05. Des tests supplémentaires ont été faits pour que la coquille et la visière soient plus sécuritaires, afin d’éviter les risques de blessures. Cette norme est plus stricte que celle utilisée ici, la DOT. Le casque possède aussi un système d’attache rapide et une double ventilation. (349,95 $)

Photo fournie par Karl Tremblay

Voici deux éléments de sécurité de la compagnie Black Diamond. Le premier est la pelle télescopique en aluminium, solide et légère. Elle est large, ce qui permet de dégager plus rapidement notre motoneige ou de construire un abri pour passer la nuit. (89,95 $) Le second est la lampe frontale modèle Spot, 400 lumens. On peut régler la lumière. Ce qui le distingue, c’est la fonction stroboscopique. Si nous sommes blessés et qu’il y a des recherches aériennes, il sera plus facile de nous repérer. (54,95 $)

Photo fournie par Karl Tremblay

Déjà reconnus sur le marché, les bas chauffants Pèlerin arrivent cette saison avec une toute nouvelle application. Ils sont maintenant Bluetooth. Cela signifie que vous pourrez utiliser les trois niveaux de chaleur, qui peuvent durer entre 4 et 12 heures, selon le niveau d’intensité choisi. En téléchargeant l’application sur votre téléphone, vous pourrez allumer vos bas et gérer de façon indépendante chacun d’eux, ce qui permet un rendement maximal. La pile est rechargeable jusqu’à 700 fois. Ils contiennent 20 % de laine mérinos. (149,95 $)

Photo fournie par Karl Tremblay

La mode est de plus en plus aux vêtements une-pièce. L’expert nous présente ici un ensemble de la compagnie Scott, pour faire du hors-piste. Selon le niveau d’isolation – il y a en a trois –, on peut aussi faire de la randonnée avec le même type de vêtement. Chez Scott, ils ont créé une membrane respirante qui se nomme DRYOsphere et qui garde les motoneigistes au sec. À l’intérieur, il y a une doublure en maille filet brossée, extensible, qui épousera les mouvements des pilotes. Il y a plusieurs fermetures éclair pour permettre l’aération, même dans le dos, tout cela pour évacuer le maximum d’humidité en activité intense. Il y a aussi plusieurs poches intérieures et extérieures. (699 $)

Photo fournie par Karl Tremblay

La compagnie Choko vient de produire un vêtement pour enfant une-pièce qui permet de flotter si, par malheur, il se retrouve dans l’eau. Il est imperméable, les garnitures sont réfléchissantes, les genoux renforcés avec une doublure imperméable avec coutures scellées aux genoux et au siège. Le pantalon est ajustable. À la base, il y a un système de boutons-poussoirs, qui permet de raccourcir le pantalon au besoin. Il y a aussi un filet qui permet d’évacuer l’eau, à la base du vêtement. Il faut toujours se rappeler de ne jamais faire sécher l’habit trop proche d’une source de chaleur parce que cela va abîmer la membrane intérieure, détruisant du même coup l’imperméabilité du vêtement. (299,95 $)

Photo fournie par Karl Tremblay

Le vêtement une-pièce pour enfant de la compagnie FXR est respirant et imperméable. Les coutures sont scellées. Avec la membrane plus respirante, cet habit permet d’assurer deux heures de flottabilité, en cas de besoin, autant pour les adultes que les enfants. Précisons que ce n’est pas un gilet de sauvetage que l’on peut utiliser lorsque l’on se déplace en embarcation à des températures plus froides en automne, par exemple. Pour les enfants, il y a un ajustement Velcro à l’intérieur qui permet d’ajuster l’habit pour les jeunes de 8 à 14 ans. (329,95 $)