Cahier motoneige: l’Odyssée du Nord, une aventure à vivre

Vivre une aventure dans l’Odyssée du Nord du Nouveau-Brunswick, c’est découvrir des centaines de kilomètres de sentiers de motoneige qui ont beaucoup à vous offrir.

« L’Odyssée du Nord est un partenariat entre quatre régions qui ont beaucoup à offrir aux motoneigistes, d’expliquer Janice Arseneault de l’office du tourisme Edmundston Madawaska. Les gens d’Edmundston, de Campbellton, de région Chaleur et de la Péninsule acadienne se sont unis pour offrir un réseau de sentiers de 1500, qui se connectent tous ensemble. Nous avons vraiment créé une destination motoneige unique dans le nord du Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que dans le nord, la quantité de neige est beaucoup plus importante que partout ailleurs dans la province. Cela nous permet d’offrir aux amateurs qui nous visitent des sentiers de qualité et paysages uniques comme le Mont-Carleton. Aussi, cet hiver, dans la région d’Edmundston, tout près du Casino Gray Rock, les motoneigistes passeront par un nouveau tunnel complètement illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel, qui les mènera à l’arrière du Casino. Un autre point important qui milite en faveur de notre région, c’est le fait que le milieu est francophone. Il est facile pour les motoneigistes d’avoir accès chez nous. »

Photos fournies par Tourisme Edmundston Madawaska

EDMUNDSTON

La région d’Edmundston vous offre plus de 650 kilomètres de sentiers qualifiés d’extraordinaires par les clubs de la région et c’est vrai. Des frontières du Maine et du Québec, jusqu’au fleuve Saint-Jean, vous allez longer des sommets enneigés, des paysages riverains majestueux sous leur couche de neige et des forêts alpines. Rattachés aux sentiers principaux, des sentiers secondaires vous mèneront à la découverte de merveilles pittoresques de ce coin de pays. Les amateurs de hors-piste pourront aussi s’amuser dans le secteur de la rivière Verte.

Plusieurs activités et services sont accessibles directement à partir des sentiers. Par exemple, le Casino Grey Rock qui est attaché par une passerelle à l’Hôtel Grey Rock Quality Inn. Vous y découvrirez son restaurant au deuxième étage. Il offre aussi des abris/garages pour les motoneiges et les quads. Pour la restauration, on peut aussi mentionner le restaurant mexicain à Qué Padré !, situé en ville et accessible directement par le sentier de motoneige comme la nouvelle microbrasserie Ateepic.

Photos fournies par Tourisme Edmundston Madawaska

Au chapitre des hébergements originaux via le sentier, on peut mentionner les Domes Eko Nature Glamping, situés en hauteur avec une vue imprenable sur le lac Baker ou encore les Quisibis Domes, le long de la rivière Quisibis à Rivière-Verte, un milieu tranquille en forêt. Un autre exemple intéressant pour un groupe, il y a le dôme géodésique Deer Ridge Riders Retreat qui offre quatre chambres privées avec tous les services de salle à manger et de cuisine commerciale.

À vous de visiter ce coin de pays unique, avec ses vues impressionnantes et l’accueil chaleureux typique du Nouveau-Brunswick.

CAMPBELLTON

La ville de Campbellton est située le long de la rivière Restigouche, au cœur de la chaîne de montagnes des Appalaches.

Les sentiers de qualité, que l’on classe parmi les meilleurs de l’Est du Canada, vous donneront accès à des hébergements de qualité et des attractions intéressantes pour les motoneigistes. On peut facilement avoir accès à ce secteur de l’Odyssée du Nord en passant par la Gaspésie. La route des Trésors de la Restigouche saura vous séduire avec ses 180 kilomètres de sentiers. Elle vous mènera à des sites uniques comme le mont Squaw Cap, qui vous dévoilera des décors majestueux. Tout au long des sentiers, vous pourrez découvrir des sites d’hébergement de grande qualité et des petits coins charmants qui vous feront découvrir la gastronomie et quelques secrets bien gardés de la région. Des aventures thématiques sont aussi à votre portée comme la randonnée vers le parc provincial de Sugarloaf, une distance de 400 kilomètres, ou encore ce que les gens nomment l’Aventure délirante de Campbellton à Edmundston, un parcours de 500 kilomètres. Tout a été pensé et mis en place pour vous faire vivre un séjour inoubliable.

Photos fournies par Tourisme Edmundston Madawaska

RÉGION CHALEUR

Avec ses 400 cm de neige à chaque hiver, la région Chaleur est considérée comme la capitale de la motoneige au Canada Atlantique. Les températures moyennes hivernales se situent autour de -5,2 C. Les trois clubs de motoneigistes de la région entretiennent les sentiers de façon remarquable. Ils sont considérés comme les mieux balisés du Nouveau-Brunswick.

Deux hôtels sont situés directement sur les sentiers, soit le Atlantic Host et le Danny’s. Ils offrent des garages pour les motoneiges. Vous pouvez aussi vous rendre au Quality Inn et au Best Western, mais ils ne sont pas directement sur les sentiers. Comme pour les autres destinations de l’Odyssée, vous avez le choix de plusieurs circuits qui vous permettront d’aller encore plus loin dans la découverte de ce coin de pays. Comme exemples, on peut mentionner le circuit du mont Carleton et la Forêt, 286 kilomètres, ou celui qui vous mènera vers Piston Alley, sur 240 kilomètres. Avec un nom pareil, vous comprendrez que vous allez pouvoir pousser votre motoneige à ses limites. Chose certaine, dans ce coin du Nouveau-Brunswick, les motoneigistes sont attendus et peuvent profiter de services hors pair.

Photos fournies par Tourisme Edmundston Madawaska

LA PÉNINSULE ACADIENNE

Les clubs de motoneigistes de ce secteur s’amusent à décrire leur pays comme ayant de la neige à perte de vue, des paysages à couper le souffle et des sentiers qui marient la forêt et le côté maritime. Que vous soyez un amateur de la nature ou de sensations fortes, vous serez surpris par ce que la Péninsule acadienne peut vous offrir.

Plusieurs circuits s’offrent à vous. On peut penser à l’Aventure d’un jour en Acadie, qui s’étend sur 220 kilomètres. Partis de Caraquet, vous allez vous rendre à Tracadie, Allardville, et tenter de découvrir le rocher Pokeshaw, caché tout près de la baie des Chaleurs. Il y a aussi le circuit nommé la découverte des Splendeurs de la baie de Caraquet (290 km). Vous y découvrirez les îles de Miscou et de Lamèque. À un certain moment, vous pourrez même apercevoir la Gaspésie et de magnifiques reliefs à l’horizon.

Chose certaine, si vous décidez de vous rendre parcourir l’Odyssée du Nord, vous allez découvrir les beautés, l’accueil chaleureux et les services uniques qui sont disponibles pour les motoneigistes au Nouveau- Brunswick.

Pour tout savoir et planifier votre aventure : www.odysseedunord.com.