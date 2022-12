Cahier motoneige: plusieurs nouveautés chez Polaris cette saison

Lorsque j’ai demandé à l’expert Michel Garneau de Motoneige Québec de me résumer en quelques lignes la cuvée 2023 pour la gamme Polaris, il m’a mentionné ce qui suit : l’expansion de la plateforme Matryx dans la gamme, deux nouveaux moteurs, un moteur turbo deux-temps dans le segment sentier, une première dans l’industrie et le retour des modèles deux places.

Photos fournies par Polaris et Motoneige Québec

Depuis la disparition du fameux moteur Weber, deux cylindres de 750 cc en 1974, les amateurs attendaient celui qui le remplacerait. Les ingénieurs ont répondu en produisant un nouveau moteur à quatre temps, le ProStar 54. S’il est nouveau dans la gamme de motoneiges, mentionnons qu’il est fortement inspiré du moteur ProStar 1000 produit à l’usine d’Osceola au Wisconsin et qui est utilisé dans les quads et auto-quads depuis de nombreuses années.

Si on regarde maintenant du côté des caractéristiques de ce nouveau moteur, mentionnons qu’il présente une cylindrée de 999 cc grâce à un alésage et une course de 93 mm par 73,5 mm. Son vilebrequin est configuré avec un décalage de 270 degrés, ce qui lui confère une bande sonore similaire à une moto Ducati selon Garneau.

Parmi ses autres caractéristiques, on y retrouve un carter sec permettant de l’abaisser dans le châssis et ainsi abaisser le centre de gravité. Le taux de compression est plutôt modeste, ce qui permet l’utilisation d’essence ordinaire à indice d’octane 87. Selon Polaris, sa puissance varie entre 80 et 100 chevaux. Comme il est impossible d’incorporer une marche électronique sur un moteur à quatre temps, Polaris a eu recours à l’utilisation d’un carter de chaîne différent de la majorité des autres modèles. La marche arrière s’engage de façon mécanique, avec un levier de traction.

Ce nouveau moteur est disponible dans les modèles suivants : Indy XC, Indy Adventure 137, Indy Adventure X2 137, Voyageur 146 et Titan Adventure 155.

LE PATRIOT 9R

Ce nouveau moteur bicylindre à deux temps, inspiré du fameux Patriot 850, a été développé par les ingénieurs pour propulser les bolides de course des pilotes d’usine, lors des compétitions de Hill cross.

En partant des carters du 850, les ingénieurs ont réussi à obtenir une cylindrée effective de 900 cc. Le système d’échappement est entièrement nouveau. Polaris annonce que le produit final est plus léger de 550 g (1,2 lb) que le 850 et qu’il offre une majoration de couple de 12 % et de puissance de 7 %.

LE PATRIOT BOOST

Introduit dans la gamme Polaris l’an dernier, le moteur Patriot Boost est disponible dans plus de modèles en 2023, y compris les motoneiges de sentier comme la Switchback Assault et le Indy VR1. Ce moteur est reconnu pour produire 10 % plus de puissance au niveau de la mer que son homologue atmosphérique.

Les deux modèles équipés de ce moteur possèdent un tableau de bord 7S ainsi qu’un phare avant Nightblade, ce qui les rend facilement identifiables. Même si on mentionne que ces deux modèles étaient uniquement disponibles durant la vente SnowChek, informez-vous à votre concessionnaire.

INDY ADVENTURE X2

Polaris se relance dans le marché des modèles à deux places avec sa nouvelle Indy Adventure X2.

Ce modèle possède un banc amovible pour passager, un tableau de bord 7S, un sac de tunnels, un pare-chocs avant Sentry, des rétroviseurs, le démarreur électrique et une prise d’accessoires 12 volts. La suspension arrière Pro-CC est munie de ressorts plus fermes afin de maintenir la hauteur de conduite et réduire le talonnage. À l’avant, les skis sont équipés de lisses doubles, afin d’éviter le louvoiement. Deux moteurs sont disponibles dans ce modèle soit le ProStar S4 et le 650 Patriot.

La compagnie présente aussi trois modèles à prix modiques, issus du mariage de la plateforme Matryx et du moteur 650 Patriot. Il s’agit des nouvelles Indy SP 137, Switchback SP 146 et le SKS 650. Parmi leurs caractéristiques, on retrouve le tableau de bord numérique Message Center, les chauffe-mains et chauffe-pouce intelligents, les marchepieds PowderTrac, le système d’attache Lock and Ride Flex sous le tunnel, le nouveau phare avant DEL, spécialement conçu pour offrir un éclairage directement devant la motoneige et les amortisseurs au gaz à haute pression Polaris.