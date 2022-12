Cahier motoneige: un rendez-vous spécial au Manoir Richelieu

Après avoir dû abandonner la présentation de son premier Grand Événement Ski-Doo Nord Expé, pandémie oblige, la direction du Fairmont Le Manoir Richelieu a décidé de revenir à la charge cet hiver.

Les 19 et 20 janvier prochains, vous aurez l’occasion de vivre la première édition de ce rendez-vous très spécial.

« Pour nous, aussitôt que la neige tombe et que les sentiers sont ouverts, c’est le début de notre saison motoneige, mentionne la directrice ventes et marketing du Manoir, Caroline Ouellette. Nous sommes en mesure d’accueillir les motoneigistes qui désirent découvrir les sentiers de Charlevoix. »

Également, pour ceux qui le désirent, il sera possible de louer des motoneiges afin de découvrir l’activité avec Nord Expé, partenaire de l’évènement.

« Pour les nouveaux comme les plus aguerris, Nord Expé peut organiser des sorties d’une demi-journée, d’une journée complète et même de plusieurs jours. Notre partenaire est sur place pour organiser des aventures personnalisées à nos clients », explique Mme Ouellette.

C’est en unissant l’expérience d’accueil du Manoir et l’expérience de Nord Expé que l’on a décidé d’organiser ce nouvel évènement.

« Nous attendons toutes les personnes intéressées par la motoneige, autant les plus expérimentés que les gens qui voudraient découvrir ce milieu. »

LE DÉROULEMENT

Pas besoin de courir partout pour assister à ce rendez-vous spécial. Il vous suffit de vous rendre au Fairmont Le Manoir Richelieu à La Malbaie.

« Tout va se dérouler sur le site du Manoir, précise la responsable. Dans les faits, il s’agira d’essais sur sentiers, en sécurité, encadrés par l’équipe de Nord Expé qui sont de grands professionnels. Il y aura aussi un atelier sur la sécurité en motoneige, des compétitions amicales qui se dérouleront aussi sur le site. »

De plus, Daniel Melançon sera encore une fois l’ambassadeur et porte-parole de l’évènement.

« Il sera sur place avec nous pour animer le tout, parler avec les gens et faire découvrir ce beau sport d’hiver qu’est la motoneige », ajoute Mme Ouellette.

Pour les gens qui vont se rendre à ce rendez-vous, il y aura un forfait spécial pour loger au Manoir.

« Une offre spéciale est faite en rapport avec l’évènement qui se traduira par un rabais de 30 % sur l’hébergement pour les trois jours du rendez-vous. Les gens vont devoir utiliser le code PDSN sur le site fairmont-manoir-richelieu.com. Les gens auront accès aux activités et un crédit de 10 $ par adulte pour le Casino. Sur place, il y aura de l’animation et un 5 à 7 le jeudi soir au conteneur de Nord Expé le jeudi soir. Donc, le rendez-vous débute le jeudi soir et pour les essais, ils auront lieu vendredi entre 8 h et 16 h. »

Cet évènement sera une occasion en or de prendre contact avec les beautés de Charlevoix, via ses sentiers de motoneige. Vous êtes toujours entre mer et montagnes, sur des sommets enneigés qui ont beaucoup à offrir, avec des points de vue uniques.

Vous pourrez aussi découvrir l’accueil chaleureux des gens de la région qui sont de vrais mordus de motoneige. Les sentiers du club Les Aventuriers de Charlevoix vont vous le faire découvrir.