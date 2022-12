Cahier motoneige: une nouvelle passerelle sur la Péribonka

Les amateurs de quad et de motoneige pourront compter sur une huitième passerelle pour les véhicules hors route dans le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean avec la nouvelle sur la rivière Péribonka.

L’annonce a été faite officiellement à la mi-novembre, en présence des dirigeants du Parc et de plusieurs partenaires impliqués dans la réalisation des travaux. La construction avait été annoncée en février dernier. Elle marque une étape importante dans l’intégration des circuits touristiques régionaux les Sommets du Fjord du Saguenay, dans le secteur des Monts-Valin et la Passerelle du 49e au nord du lac Saint-Jean.

La nouvelle passerelle de 140 mètres permettra d’accéder à un territoire de plus de 400 kilomètres de sentiers en pleine forêt boréale. Les intervenants du milieu, qui ont réalisé cette nouvelle étape, sont fiers de mentionner « que cela prouve encore une fois que le Saguenay–Lac-Saint-Jean est une destination incontournable en Amérique du Nord pour la pratique touristique du quad et de la motoneige. »

Pour le milieu, cette passerelle se veut un atout majeur pour l’ensemble de l’économie régionale. Les retombées économiques associées à la pratique du quad et de la motoneige au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont estimées à 183 millions $ chaque année. De nombreuses villes et municipalités profitent de cette manne économique.

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ

Depuis très longtemps, plusieurs motoneigistes ne se rendaient pas plus loin qu’Alma dans la région du lac Saint-Jean. Certains poussaient un peu plus loin jusqu’à Dolbeau-Mistassini.

Des visionnaires voulaient aller encore plus loin en sachant très bien que plus au nord, il y avait un territoire immense qui avait beaucoup à offrir aux motoneigistes et aux quadistes. J’étais présent à une rencontre lorsque le projet est apparu sur la table, en compagnie de l’administrateur du temps de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Gaston Fortin, et l’ambassadeur de la motoneige de la région, comme je me plaisais à le nommer, Omer Harvey.

« La passerelle sur la rivière Péribonka représente la huitième du genre à être réalisée par le Parc régional depuis 2016. Véritable projet de développement durable, c’est pour nous l’aboutissement ultime de plusieurs années d’efforts, explique la présidente du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, Marie Bérubé. Un tracé commun en forêt publique qu’emprunteront les quadistes et les motoneigistes, sur des passerelles qui évitent aux usagers de traverser sur les glaces et qui respectent l’habitat du poisson. On parle ici de dizaines de kilomètres de chemins forestiers recyclés à des fins récréatives. À cela, il faut ajouter un marketing territorial dont bénéficieront concrètement plusieurs municipalités rurales. Nous sommes très fiers du travail accompli. »

Je me souviens de rencontres avec des gens de la MRC de Maria-Chapdelaine qui se demandaient bien comment faire pour attirer les quadistes et les motoneigistes dans leur coin de pays, qui a tant à offrir. La nature, les paysages, les forêts, les rivières, tout est hors normes dans ce coin du Québec. Il faut le voir pour le croire.

PARTENARIAT IMPRESSIONNANT

La première phase du projet de développement du circuit de quad et motoneige la Passerelle du 49e, a demandé des investissements de 8 millions $. Les 236 kilomètres de l’ensemble du projet sont situés en forêt publique au nord du lac Saint-Jean. La nouvelle passerelle de la rivière Péribonka vient compléter l’ensemble du projet.

Pour arriver à réaliser le tout, l’organisation a pu bénéficier de l’appui de nombreux partenaires. Ainsi, Développement économique Canada pour les régions a injecté 1,2 million $ alors que la MRC Maria-Chapdelaine, la MRC du Fjord-du-Saguenay, la Société du plan nord à même le Fonds d’initiatives nordiques et le ministère des Transports, ont chacun investi 500 000 $ dans le projet.

Le ministère des Affaires municipales et de l’habitation et Desjardins ont contribué à la hauteur de 200 000 $ chacun. Finalement, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quad ont investi chacune 30 000 $.

On voulait mettre en valeur les grandes rivières qui se jettent dans le lac Saint-Jean. Toute l’organisation peut se dire mission accomplie.