Cahier motoneige: une nouvelle plateforme pour Ski-Doo

Chaque année, on se pose toujours la question sur ce que les ingénieurs de BRP vont annoncer de nouveau pour les motoneiges Ski-Doo. Ils n’ont pas failli à leur réputation d’innovateurs en présentant cette saison plusieurs nouveautés, dont la plateforme REV G5.

Photos fournies par Ski-Doo et Motoneige Québec

En 2016, lorsqu’ils ont présenté la plateforme REV G4, ils avaient changé complètement la donne en rendant la conduite d’une motoneige beaucoup plus facile et agréable. Ils reviennent à la charge cette saison en présentant un modèle amélioré, la REV G5.

Il s’agit en fait d’une mise à niveau de la REV G4. Les objectifs sont de faciliter son entretien, d’améliorer l’éclairage, de réduire les niveaux sonores, de diminuer la vibration, d’optimiser l’efficacité des embrayages et de prolonger la durée de vie des courroies.

La petite nouvelle est offerte en version sentier et pour les modèles utilisés dans la neige profonde. Un seul moteur est disponible, le 850 E-TEC et son dérivé Turbo. Les ingénieurs ont ajouté un quatrième support moteur au berceau-moteur, diminuant le taux de vibration et assurant ainsi un meilleur alignement des embrayages.

Pour diminuer le niveau sonore, ils ont repositionné les entrées d’air, et des écrans antibruit ou des panneaux acoustiques ont été ajoutés. L’éclairage DEL remplace les phares à halogène du passé. Pour les modèles de montagne, comme ils sont plus étroits (2 pouces de moins du côté gauche et 1 pouce de moins du côté droit), la traînée dans la neige est réduite et la maniabilité, rehaussée pour le pilote.

Cette nouvelle version de châssis pour les modèles de sentier est offerte dans les MXZ X-RS, MXZ Blizzard. Renegad X-RS, Renegade X et Renegade Adrenaline. Pour les modèles hors-piste, on retrouve la plateforme dans les modèles Summit X avec ensemble Expert, les Summit X, Summit Edge, Summit SP et Freeride.

D’AUTRES NOUVEAUTÉS

Pour 2023, Ski-Doo présente un nouvel écran tactile en couleur, à haute définition, de 26 cm (10,25 po) sur certains modèles équipés du nouveau châssis REV G5. Il s’adapte automatiquement aux conditions de luminosité grâce à ses modes jour et nuit.

La présentation de l’écran est personnalisable soit en mode tactile, à l’aide du nouveau module de gauche du guidon. Il vous donne accès à des applications GPS, météorologiques, de musique, et communication au moyen de votre casque grâce au système BRP Connect. Il est aussi compatible avec les technologies WiFi et Bluetooth.

Il est offert en option sur les modèles suivants, équipés du 850 E-TEC : MXZ X-RS, Renegade X-RS, Summit X et Summit X avec ensemble Expert, de même que sur le Freeride.

L’arrivée de la nouvelle plateforme a amené la création de nouvelles suspensions arrière dans les modèles de montage. Maintenant, ces motoneiges sont équipées de la nouvelle tMotion X ou de la tMotion XT.

Pour le nouveau moteur 850 E-TEC Turbo R, le traitement R, semblable à celui dont a profité le 900 ACE Turbo l’an dernier, lui confère une puissance augmentée de 15 ch.

LES NOUVELLES

Dans la gamme NEO, des modèles créés pour offrir une expérience de conduite agréable et conviviale aux débutants possèdent maintenant plusieurs nouvelles composantes, dont le châssis REV G4.

Ces motoneiges sont offertes en quatre versions dans les sous-gammes sentier (MXZ) et hors-piste (Summit) ainsi qu’en version NEO avec 40 ch et NEO+ avec 55 ch.

Malgré leurs différences, ces modèles partagent plusieurs caractéristiques. Ils sont tous équipés d’un banc complet, en version sentier et montagne, d’un nouveau guidon plus étroit et à plus petit diamètre, d’une nouvelle manette des gaz et d’un tableau de bord numérique de 11,4 cm (4,5 po). La nouvelle suspension arrière appelée NEO se distingue par l’utilisation d’un seul amortisseur arrière.

Du côté des amortisseurs, les modèles de base sont équipés d’unités hydrauliques alors que les NEO+ sont livrés avec des amortisseurs HPG, à gaz haute pression, à l’avant.

Afin de limiter la hauteur de conduite sur les NEO, les débattements avant et arrière sont plus modestes, permettant de réduire de 4,5 cm (1,8 po) sur le modèle de sentier et de 3,5 cm (1,4 po) sur le modèle de montagne.

En terminant, mentionnons que BRP revient cette saison avec des modèles pour les jeunes en présentant la MXZ 120 et la MXZ 200. Elles reviennent 14 ans après la disparition de la célèbre Mini Z qui avait été très populaire.