Cahier motoneige: Vivre une aventure exaltante en Gaspésie

Si vous désirez pratiquer la motoneige sur le toit du monde ou encore croire que vous allez plonger dans la mer, vous devez absolument mettre à votre agenda de randonnées un séjour en Gaspésie.

Une randonnée en Gaspésie, c’est circuler dans une abondance de neige, découvrir des paysages mer et montagnes uniques au Québec, parcourir des kilomètres de sentiers avec différentes possibilités de séjours et de circuits, tout dépendamment de la durée de votre aventure, découvrir la variété de services à proximité, et surtout, l’accueil gaspésien si chaleureux.

Si on parle d’abondance de neige, on ne se trompe pas avec un enneigement annuel qui varie entre quatre et huit mètres. Dans la chaîne des Chic-Chocs, il y a toujours de la neige. C’est une des premières destinations où les sentiers sont accessibles en début de saison et l’une des dernières à fermer ses sentiers.

On peut penser particulièrement au secteur Haute-Gaspésie/Murdochville. Il faut toujours tenir compte du fait que circuler en Gaspésie, c’est vivre l’aventure dans des conditions extrêmes parfois.

VARIÉTÉ DE POINTS DE VUE

Dans la majorité des cas, lorsqu’il est question des choses à voir en Gaspésie, les gens pensent automatiquement au rocher Percé.

Pourtant, en se rendant sur le site de Tourisme Gaspésie, on peut découvrir bien d’autres endroits intéressants. On y voit entre autres qu’en circulant sur le tronçon du sentier Trans-Québec numéro 5, qui longe le Saint-Laurent, vous allez avoir des points de vue très impressionnants sur le golfe, qui s’étend à perte de vue, et sur les Chic-Chocs, qui comptent les plus hautes montagnes du Québec méridional. En motoneige, vous pourrez atteindre des sites qui sont inaccessibles autrement.

La boucle des Chic-Chocs, de Cap-Chat à Murdochville, représente un parcours très intéressant. Il vous suffit d’emprunter le sentier 595, de Saint-Paulin à La Cache, où vous pourrez vous ravitailler. Propriétaire de la place, la communauté micmaque offre de l’hébergement, des repas et de l’essence.

Par la suite, si vous poursuivez votre tournée, vous pourrez emprunter le sentier des Chic-Chocs qui vous mènera jusqu’à Murdochville, en passant par les réserves fauniques de Matane et des Chic-Chocs, le pays des orignaux. Vous pourrez apercevoir les monts Albert, Lyall et McGerrigle, qui comptent parmi les plus hauts sommets du Québec.

Ce ne sont là que deux exemples de ce qu’il est possible de faire. Il faut rajouter à cela le sentier des Éoliennes, Percé et son rocher et un site qui n’est pas assez connu encore, les fantômes de La Rédemption, dans la vallée de la Matapédia.

Plusieurs aventures vous attendent.

Détail très important, si vous projetez de vous rendre à Percé pour admirer le rocher, prévoyez de faire le plein avant de partir et même d’apporter avec vous de l’essence parce qu’il n’y a rien d’ouvert à Percé en hiver.

TOURNÉE OU BOUCLES

Lorsque vous vous rendez dans la région, vous avez deux possibilités, à savoir le grand tour de la Gaspésie ou encore différentes boucles possibles pour de courts séjours. Plusieurs établissements permettent de stationner sa remorque pour la durée du séjour, ce qui permet de partir de différents endroits.

Outre le grand tour de 1156 km, il vous est possible de faire, par exemple, le circuit Chic-Chocs/Forillon, un parcours de 667 km. Il faut compter de deux à trois jours pour le faire.

Tourisme Gaspésie vous suggère aussi le circuit La Virée, une excursion de 262 km qui peut se faire en un ou deux jours. Il relie Mont-Joli et plusieurs autres villages de la région. On peut aussi penser au circuit Les Plateaux, qui, sur ses 212 km, en une excursion d’une journée, vous permettra de visiter plusieurs villages et d’avoir des vues imprenables sur les rivières et les villages.

UN ACCUEIL PROVERBIAL

Partout en Gaspésie vous allez constater que les motoneigistes sont les bienvenus. On y retrouve hôtels, motels, restaurants, bars, tous ces endroits facilement accessibles et adaptés à vos besoins de motoneigistes.

Les Gaspésiens(es) ont toujours su recevoir la visite, comme le veut l’expression populaire. C’est à vous de la découvrir.

En terminant, rappelez-vous toujours qu’une excursion dans ce coin de pays se planifie.

Aussi, il peut arriver que cette dernière dure plus longtemps si dame Nature décide de vous envoyer une bonne bordée de neige.

►Pour tout savoir et bien vous planifier, consultez le site : www.tourisme-gaspesie.com/fr/forfaits/motoneige.html.