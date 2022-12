COOKE, Jeanne



Décédée le 26 novembre 2022, à l'âge de 100 ans. Elle était l'épouse de feu Charles Cooke. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Céline Larochelle), Paul, Suzanne (Alain Girardin) et Robert (Paule Couture) ainsi que sa belle-sœur Lise Cooke (feu Léo Pelletier). Elle laisse également ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à compter de 10h. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer via le lien suivant: https://support.cancer.ca. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Pinecrest de Plantagenet pour les bons soins prodigués.