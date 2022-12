GOSSELIN, Yohann



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 novembre 2022, à l'âge de 46 ans, est décédé suite à une longue maladie monsieur Yohann Gosselin. Né à Port-Cartier le 20 avril 1976, il était le fils de dame Denise Ouellet et de feu monsieur André Gosselin. Il demeurait en Alberta. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/64713. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre sa mère Denise (Réjean Lapointe), Yohann laisse dans le deuil son frère Francis ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Foie, Site : www.liver.ca/fr, Tél. : (514) 876-4170. Les funérailles sont sous la direction de