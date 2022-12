De beaux trophées

De nombreux nemrods québécois rêvent d’aller chasser dans l’Ouest canadien pour tenter d’y prélever un de leurs gibiers emblématiques.

Il suffit de penser aux cerfs mulets et aux cerfs de Virginie des Prairies, aux chèvres de montagne et aux mouflons des Rocheuses, aux bisons et aux wapitis d’Alberta, aux bœufs musqués et aux caribous des Territoires du Nord-Ouest, aux cougars de Colombie-Britannique et aux orignaux du Yukon pour animer toutes sortes de fantasmes chez les vrais de vrais passionnés.

Si on souhaite y tenter sa chance, il faut passer par un pourvoyeur, être invité par un résident à certains endroits spécifiques ou participer à divers tirages au sort.

Un pro

Steve Lantier, 41 ans, chasse depuis son adolescence. Il aimait tellement l’activité qu’il a décidé de prendre les grands moyens pour vivre sa passion à fond et devenir taxidermiste spécialisé dans les gros gibiers. Depuis plus de 17 ans, il redonne vie et il met en valeur les différents animaux prélevés qu’on lui confie. Son atelier, Taxidermie Shop, est situé à Morin-Heights.

Au fil des temps, il est allé chasser dans l’Ouest à huit reprises, en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Fort de ses expériences, il conseille également sa clientèle sur les diverses règles à suivre pour ramener un gibier provenant d’une autre province, pour maximiser les frais de transport, faciliter la manutention, etc.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mis en place des mesures afin de protéger le cheptel des cervidés sauvages d’une possible propagation de la damnée maladie débilitante chronique dans la faune sauvage.

Interdit

Il est ainsi interdit d’importer des carcasses entières et certaines pièces anatomiques de cervidés abattus à l’extérieur du Québec, car les prions pathogènes pourraient se concentrer dans ces pièces.

Comme l’explique M. Lanthier, même pour l’ensemble des autres gibiers, on ne peut ramener tout ce qui touche au cerveau, aux yeux, à la colonne vertébrale, à la moelle épinière, aux amygdales, aux ganglions lymphatiques, aux testicules, aux organes internes comme la rate, le foie, le cœur, les rognons, les glandes mammaires, la vessie, etc.

Le chasseur peut donc rapatrier la viande, la peau et le cuir dégraissés ou tannés, les bois sans velours ou toutes pièces montées par un taxidermiste. Ceux qui veulent un crâne blanchi doivent le faire bouillir et le nettoyer sur place. Pour désinfecter la calotte crânienne, le ministère suggère « de faire tremper cette dernière dans une solution composée d’au moins 2 % d’hypochlorite de sodium (de façon générale, cette solution correspond à un mélange de 50 % d’eau de Javel et 50 % d’eau), pendant 15 à 20 minutes ».

Pour en savoir plus, il est possible de communiquer avec Steve au 450 806-2327 ou de visiter le site taxidermieshop.com. Tous les gibiers que je vous présente aujourd’hui ont été naturalisés par Steve Lanthier.