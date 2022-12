«Illumination» de Mathieu Bourret: de la beauté pour Noël

Le pianiste Mathieu Bourret s’est offert – et nous offre – un doux cadeau avec Illumination. Ce premier album de Noël se veut un opus différent de ce qu’on attend généralement d’un album du genre. Loin des grelots et de l’agitation du temps des Fêtes, il transporte dans l’univers du pianiste pour qui la beauté de Noël passe d’abord par le souvenir de quelques moments plus sombres.

En duo avec son instrument adoré (il parle en fait d’un lien fusionnel entre lui et son instrument), Mathieu Bourret dévoile ici six reprises de classiques de Noël et une improvisation spontanée (technique de création faisant sa renommée) baptisée Illumination.

« J’avais envie de montrer le Noël avec mes yeux d’enfant, des Noëls qui ont toujours été différents, explique le soliste de 35 ans. J’avais la volonté de dépeindre un autre côté de Noël, quelque chose qu’on a moins l’habitude d’entendre. Aller aussi chercher le côté sombre, car pour aller chercher cette lumière de Noël, il est bien de voir le côté sombre. »

De la même manière, le musicien originaire de Laval – dont l’univers est souvent qualifié de mélancolique, dramatique, mais aussi lumineux – croit qu’il faut savoir vivre les silences pour apprécier la musique. La pièce Joy to the World se veut la plus lumineuse de l’album et renvoie aux traditions, à la danse et à la famille.

La pièce Illumination quant à elle, prend un moment avant de s’élancer, de la même manière dont il faut laisser passer la nuit pour voir la lumière. Il faut dire que cet album créé en pleine pandémie a fortement été influencé par ce moment de grande solitude.

Pour le pianiste, il était important que cet album soit organique, loin d’un désir de perfection. On entend ainsi son banc de piano qui craque lorsqu’il joue, les sons ambiants, même sa respiration.

« J’ai envie que les gens se reconnaissent dans cela ; dans l’émotion brute plus que la perfection, explique l’artiste adepte de la lenteur. Il n’y a pas beaucoup de différence entre moi et mon piano et moi comme humain. J’avais envie de me dénuder aussi et ce qu’il y a de bien avec la musique instrumentale est qu’on peut se faire nos propres images dans la beauté. »

Ici, la beauté renvoie aux Noëls qui ne sont pas comme les autres, les Noëls pandémiques, les Noëls solitaires, les Noëls de guerre et les Noëls imprévisibles.

Ce qui permet de profiter ensuite des Noëls plus doux.

De la musique sincère

« Je me promène beaucoup dans la musique, poursuit le pianiste et compositeur qui a lancé le projet Le Climatologue l’an dernier (4 EP saisonniers lancés au fil des dernières saisons, lui qui se dit hypersensible aux changements de température et de climat). Le piano me permet d’extérioriser mes états d’âme. »

Sincère jusque dans les défis qu’il aime se lancer, l’improvisateur a aussi lancé un projet virtuel unique : livrer 365 improvisations en direct au fil de la dernière année. Il en est à 320.

« Un projet de fou, lance le membre fondateur du groupe Oktopus. C’est hyper exigeant et hyper vertigineux ! Cela me transforme en tant qu’humain. Un peu comme de l’écriture ou du dessin automatique. Chaque jour, je me retrouve devant une page blanche et cela me force à me connecter au cœur, à la source de ma création, dans un état de totale vulnérabilité. »

L’album Illumination de Mathieu Bourret se trouve sur les plateformes

Pour suivre le pianiste et en savoir plus sur sa tournée Le Climatologue à venir : mathieubourretpianiste.com/