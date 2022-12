Formule 5 à 7: du théâtre à l’apéro à La Bordée

Une consommation, quelques bouchées et une courte pièce de théâtre : les 5 à 7 de La Bordée attirent une nouvelle clientèle. Mercredi dernier, la salle de répétition Jean-Jacqui Boutet était bien remplie pour la création S’aimer ben paquetée.

Initiative lancée à la fin du mois d’août 2021, les résultats sont au-delà des attentes.

« Les deux premières propositions, Être Norvégien et Citoyen K, ont bien fonctionné. On ne savait pas si c’était pour marcher », a indiqué le directeur artistique Michel Nadeau.

Ce succès est attribué à un billet à 23 $ qui comprend une consommation et une collation et à une heure, 17 h 30, qui convient à une certaine clientèle.

nouvelle clientèle

Michel Nadeau a constaté, au fil des représentations et des sondages effectués auprès des spectateurs, que l’on trouve, dans ces 5 à 7, une clientèle qui ne va pas au théâtre en soirée.

« Il y a un nouveau public avec des gens sortant du travail, qui viennent avec des amis et qui n’ont pas besoin de sortir à nouveau, après le retour à la maison, pour aller voir un spectacle en soirée. Ce sont des pièces qui durent moins d’une heure, faciles et qui font du bien », a-t-il ajouté, précisant que S’aimer ben paquetée, qui aborde l’alcoolisme et qui est pour les 16 ans et plus, est un peu plus « trash ».

« Chip show : l’enquête croustillante, qui sera présentée du 1er au 19 mai, est plus comique », a-t-il fait savoir.

Ambiance et proximité

L’ambiance et la proximité avec les comédiens sont aussi des éléments qui contribuent au succès de ces 5 à 7, une initiative calquée sur celle qui est en place au Théâtre La Licorne, à Montréal.

À l’affiche jusqu’au 16 décembre, S’aimer ben paquetée est un spectacle mettant en vedette Ariel Charest, qui se glisse dans la peau d’une jeune femme qui a pris la fuite dans la bouteille pour ensuite se libérer.

La pièce de 55 minutes est le journal d’une fille de party, de ses beuveries mémorables, des lendemains de veille brutaux, de ses gueules de bois et de son passage vers la sobriété.

Pour accompagner cette pièce, mercredi dernier, le spectateur avait droit à une bière, un verre de vin ou une autre boisson, à un petit roulé aux champignons sauvages et à une salade d’orzo aux deux pestos.

Cette représentation de S’aimer ben paquetée, écrite par Cristina Moscini, a été jouée dans une ambiance un peu particulière, quelques heures après que l’appartement de l’auteure, à Shawinigan, eut été détruit dans un incendie.

Ariel Charest se glisse dans la peau de cette femme dont le père mettait un peu d’alcool dans son biberon pour qu’elle arrête de pleurer et lui servait des shooters d’eau, à 7-8 ans, afin qu’elle accompagne les adultes.

L’actrice est solide sur les planches, alternant des passages avec et sans micro, effectuant des pas de danse et habitant avec justesse la grandeur de ce personnage flamboyant et attachant. On y croit.