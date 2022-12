BOUCHER, Nicole Michaud



À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière le 25 novembre 2022, est décédée à l'âge de 81ans et 1 mois Mme Nicole Michaud, épouse de M. Joseph Boucher; fille de feu Mme Alice Tremblay et de feu M. Georges-Henri Michaud. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lale dimanche 4 décembre de 14 h à 17 h et le lundi 5 décembre de 11 h à 13 h 50.et de là au crématorium. Les cendres de madame Michaud seront déposées ultérieurement au columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Pascal. Elle laisse dans le deuil son époux, Joseph Boucher; ses enfants: Bruno, Claude (Sophie Lévesque), Jean (Mélanie Larochelle), Sophie (Lyne Dufour); ses petits-enfants: Charles Boucher (Andréa Marcoux), Raphaële Boucher, Justin Boucher (Naomie Grondin), Philippe Boucher, Olivia Boucher, Vincent Boucher. Elle était la sœur de: feu Madeleine, feu Jean-Paul (Claudette Pelletier), André (feu Odette Samson) (Gisèle Giguère) et la belle-sœur de: feu Bonaventure (feu Gertrude Caron), feu Pascal (feu Liliane Lafortune), feu l'Abbé Raymond, Monique (feu Paul Lévesque), Gisèle, Jacques (Anne Robert), feu Aline Ouellet. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Michaud et Boucher ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Mario Lebel et au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la