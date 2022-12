Contrats d'Hydro-Québec: Fitzgibbon ne veut pas rouvrir les ententes d’exportation aux É.-U.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon a dû justifier hier les contrats qu’Hydro-Québec a signés avec des partenaires américains pour leur livrer près de 20 TWh d’électricité durant plus de 20 ans, alors même qu’il invite les Québécois à consommer moins d’électricité et à être plus « sobres ».

« Je ne veux pas retourner trop en arrière, je regarde en avant. Il y a un mérite à ce contrat-là, pour permettre aux électrons de se promener d’un bord puis de l’autre. Parce que n’oubliez pas, Hydro-Québec achète beaucoup d’électricité aussi », a-t-il répondu en point de presse.

Le Journal rappelait hier qu’Hydro-Québec a conclu des ententes avec l’État du Massachusetts et la Ville de New York pour leur fournir en tout 19,85 TWh d’électricité propre pendant 20 et 25 ans respectivement.

Des prévisions erronées

Pourquoi de tels contrats ? Rappelons qu’en 2018, alors qu’Éric Martel était aux commandes de la société d’État, Hydro disait avoir des surplus d’électricité de 40 TWh, qu’il fallait écouler.

La même année, Hydro a remporté un contrat au Massachusetts, qui allait la menotter pendant 20 ans dans un contrat où les Américains recevraient quelque 10 TWh d’énergie propre au coût de 5,15 cents le kWh la première année. (Le prix actuel négocié sur les marchés se situe déjà à plus de 8 cents le kWh.)

De gros surplus à grosse pénurie

En 2021, Hydro jugeait toujours qu’elle avait d’importants surplus. Elle a alors signé son deuxième gros contrat d’exportation aux États-Unis, soit quelque 10 TWh à la Ville de New York pendant 25 ans.

Mais quelques mois plus tard, Hydro mentionnait dans son plan stratégique que le Québec avait besoin de 100 TWh pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Dans le cas du contrat avec le Massachusetts, le prix que recevra Hydro-Québec à l’an 1 du contrat sera de 5,15 cents US le kWh, alors que le prix de l’électricité sur le marché était déjà de 8,4 cents au dernier trimestre de cette année.