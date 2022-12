Jan Sprynar se charge des Olympiques

La recrue Jan Sprynar a marqué les trois buts de l’Océanic, dont le filet décisif en prolongation, pour mener l’Océanic de Rimouski à un gain de 3-2 en surtemps face aux Olympiques, ce samedi après-midi à Gatineau.

Cette victoire de l’Océanic survient moins de 24 après un revers de 5-1 des hommes de Serge Beausoleil en Outaouais. « Très belle performance collective. Notre gardien (Gabriel Robert) a tenu le fort. Nous avons excellé au cercle des mises en jeu et Jan Sprynar a marqué trois buts. Son trio a été dominant avec Verreault (Luka) et Béland (Julien) », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic dominant en première

L’Océanic a disputé une très bonne première période, doublant les Olympiques au chapitre des lancers (10 contre 5), en plus de prendre les devants 1-0 grâce à un but en avantage numérique. Maël St-Denis est parvenu à pousser le retour du tir de William Dumoulin à la droite du gardien des Olympiques. Jan Sprynar n’a eu qu’à lancer dans un filet ouvert pour inscrire son 8e but de la campagne.

Échange de buts en deuxième

Sprynar a remis ça en début de deuxième période pour doubler l’avance de l’Océanic à la suite d’une belle remise de Julien Béland dans l’enclave. Luka Verrault est également complice. Les Olympiques ont pressé le pas par la suite obligeant le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert à se surpasser à quelques reprises. En milieu de période, Antonin Verreault a réduit l’écart à un but avec son 1er de la saison, lui qui disputait son 4e match seulement. Il a faufilé le disque entre les jambières du cerbère de l’Océanic.

Égalité créée en fin de troisième

Le défenseur étoile Tristan Luneau a créé l’égalité 2-2 en fin de troisième au moment où les Olympiques avaient retiré leur gardien Emerik Despatie pour le remplacer par un 6e attaquant, en l’occurrence le gros Marcel Marcel qui est venu se positionner devant le gardien de l’Océanic, Gabriel, qui n’a pas vu le tir de Luneau.

Sprynar a bénéficié d’une mise en scène parfaite de Luka Verreault en prolongation pour clore le débat. Verreault qui venait de freiner un attaquant des Olympiques en territoire défensif. Toute une séquence pour l’attaquant de 20 ans.

En bref

L’Océanic avait apporté quelques changements à sa formation. Spencer Gill, Maxim Coursol et Jude Campbell remplaçaient Charles Côté, Shawn Pearson et Quinn Kennedy. L’Océanic recevra le Phoenix de Sherbrooke jeudi soir.