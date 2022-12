Pas de doute, le réalisateur Daniel Roby brille par sa polyvalence. Ce cinéaste reconnu pour son grand sens de la débrouillardise arrive à faire grand tout en naviguant avec les moyens qu’on donne au cinéma.

On lui doit notamment le film de genre La peau blanche, l’incursion disco de Funkytown, la science-fiction Dans la brume, le suspense Target Number One et le méga succès historique Louis Cyr. Il est plongé actuellement dans la vie de Gilles Villeneuve pour son prochain projet. Étonnant que les rendez-vous télévisuels n’aient pas été plus nombreux. Outre quelques épisodes de l’immense production française Versailles, Roby réalise avec La faille 3 sa première série. Une série dense, complexe qui nous ramène à la genèse de la faille, l’événement qui a fait basculer la vie de l’enquêtrice Céline Trudeau.

Photo fournie par Club Illico

Daniel, tu reprends le flambeau à la réalisation de cette troisième saison. Comment est-ce possible de faire sien un projet tout en restant dans une continuité ?

J’avais regardé les autres saisons. Le scénario de Frédéric Ouellet était si bien écrit. Je me suis moi-même mis comme règle d’or de respecter la signature dans le style qu’avait établi Patrice Sauvé. Tout est contrôlé, maîtrisé, il n’y a pas de caméra à l’épaule. C’est très léché, cinématographique. Mais étant donné que les personnages et les décors sont différents, c’est un peu comme recommencer à zéro. Comme Patrice faisait un autre projet avec son équipe technique, j’avais aussi une toute nouvelle équipe. Pour cette nouvelle enquête, j’ai senti que j’avais une entière liberté. Mais même quand il y a un cadre, c’est l’fun de s’amuser avec ça.

C’est ta première incursion à la télé pour une série complète. Quels ont été les défis ?

Tourner dans le désordre. Nous avons eu 50 jours de tournage pour 8 épisodes. L’intrigue est complexe. Il y a beaucoup de personnages. Beaucoup de suspects. Des scènes qui se déroulent à une autre époque, des flashbacks. Des indices à planter. Le travail de la scripte était essentiel. J’avais aussi demandé à Frédéric de séparer les scénarios du passé et du présent, de faire des arbres généalogiques pour les personnages. On s’est fait des outils pour s’assurer d’avoir toutes les références pour se repérer à chaque scène. C’est important de savoir si le personnage doit avoir ou pas un élément dans sa main, qu’a-t-il vécu avant ou pas. Tu ne peux pas faire d’erreur. Tout a été recollé au montage.

Tourner sur deux époques est aussi un défi.

C’était intéressant d’avoir à caster des personnes plus jeunes. Il y a toujours un souci qu’on les reconnaisse. Jade Charbonneau qui incarne Céline Trudeau que joue Isabel Richer, ça fonctionne. On pense aussi aux décors des deux époques. J’ai aussi travaillé avec une technologie de rajeunissement que je n’ai pas vu encore à la télé. Ce n’est pas du deep fake. Pour des questions budgétaires, il fallait trouver autre chose. On l’a utilisé sur les personnages qu’interprètent Marcel Sabourin, Dorothée Berryman et Gilbert Sicotte. Tu as le Père Gabriel (Sabourin) à 90 ans, puis tu le vois 35 ans plus jeune. Et ce n’est pas tout à fait le visage de Marcel Sabourin plus jeune, c’est un autre visage. Mais ça marche. J’en suis très satisfait.

Les deux premières saisons se sont déroulées en hiver. Pourquoi celle-ci est-elle campée à l’automne ?

C’était au scénario avant que je m’y mette. Pour les couleurs d’automne, Halloween. C’est très difficile de tourner l’automne. Je l’ai vécu pour Louis Cyr. Il y a moins d’heures de lumière. Tu tournes à l’extérieur 3-4 scènes avec des feuilles dans les arbres et il suffit d’un coup de vent et toutes les feuilles tombent. Il mouille tout le temps. C’est plus difficile d’être dans la continuité. Mais ça look et les Cantons-de-l’Est sont bien représentés.

Avec autant de personnages, comment s’est faite la direction d’acteurs ?

Ça n’a pas été très demandant de ma part. Isabel Richer et Alexandre Landry connaissent si bien leurs personnages. Chacun des acteurs a pris en charge le sien. J’ai eu la chance de travailler avec des acteurs de haut niveau. Dorothée Berryman connaissait tout le scénario par cœur. J’étais heureux de pouvoir caster des personnages âgés pour l’abbaye. C’était une opportunité pour avoir des grandes pointures. Tu sens leur charisme et leur profondeur dans chacune de leurs scènes.

La faille 3 est disponible sur Club illico