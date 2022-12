La séquence du Drakkar prend fin abruptement

BAIE-COMEAU | Les Mooseheads de Halifax ont vite mis un terme à la série victorieuse du Drakkar de Baie-Comeau samedi après-midi, quand ils l’ont emporté par le pointage de 4 à 0 sur la glace du Centre Henry-Leonard.

Inspirés en attaque par les vétérans de l’équipe et en défense par le gardien de but Mathis Rousseau (33 arrêts), les visiteurs de la Nouvelle-Écosse ont donné le ton dès la première période et ont gardé le contrôle jusqu’à la toute fin.

Les trois attaquants de 20 ans du club, Evan Boucher, Josh Lawrence et Stéphane Huard Jr, ont dirigé l’offensive des vainqueurs avec un but chacun au cours des 35 premières minutes de la partie.

Après avoir amorcé le match par deux punitions consécutives, les locaux ont quand même tenu le coup et ont ensuite bénéficié de bonnes occasions, sans toutefois parvenir à percer la muraille du cerbère ennemi.

Manque d’opportunisme

« Le manque d’opportunisme a fait une différence dans le match. Les gars ont eu leurs chances sans pouvoir marquer. Dans ces temps-là, il faut mettre plus de rondelles au filet avec plus de circulation pour déranger le gardien », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Blanchi pour la troisième fois depuis le début de la campagne, le Drakkar n’a pas disputé un mauvais match face à une équipe aguerrie.

« Malgré le recul, les joueurs ont continué de travailler et n’ont pas abandonné. Il faut maintenant se concentrer sur la rencontre de demain [dimanche] contre Chicoutimi. »

Grosse absence

Markus Vidicek (dans un filet désert) a inscrit l’autre but des gagnants qui, pour la deuxième partie de suite, étaient privés des services du meilleur marqueur du circuit Courteau, Jordan Dumais.

Blessé à un œil lors du match précédent contre le Titan d’Acadie-Bathurst, le meilleur défenseur du Drakkar depuis le début de la saison, Niks Fenenko, a pris la direction de Québec afin d’y subir une intervention chirurgicale qui le tiendra à l’écart pour quelques semaines.

Les membres de l’équipage nord-côtier seront de retour devant leurs partisans, dimanche, afin de recevoir la visite des Saguenéens.